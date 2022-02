Stimulants sexuels : interdiction de 20 compléments alimentaires

Le marché de compléments alimentaires connait une affluence ces derniers temps, notamment au moment où le pouvoir d’achat du citoyen algérien lui permet à peine de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. C’est dans ce contexte que la fraude et l’inconscience représentent un réel danger sur le consommateur.

C’est le ministère du Commerces et de la Promotion des exportations a annoncé hier mardi, que 20 compléments alimentaires, , contenant des produits dits aphrodisiaques, sont désormais interdits à la vente en Algérie. Cette décision, souligne le département de Rezig, a été prise suite à des tests et des analyses qui ont été réalisés en laboratoire sur ces produits jugés nocifs, voire dangereux, pour la santé des consommateurs.

Des compléments alimentaires aphrodisiaques

“Les analyses de laboratoire menées par les parties compétentes sur une variété de compléments alimentaires ont démontré que certains contenaient des composants chimiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique, consistant essentiellement en des médicaments utilisés comme traitement de l’impuissance sexuelle, déconseillés sans l’avis d’un spécialiste, car contenant des constituants non déclarés dans la composition de ces produits”, explique un communiqué du ministère du Commerce.

Le département de Rezig alerte les consommateurs et indique que ces compléments alimentaires se vendent sous forme de miel, de boissons, de confitures ou de chocolat, et que leurs emballages différent ; outre ceux qui se vendent en sachets, il y en a d’autres qui sont proposés dans des boîtes ou bien dans des flacons.

Il s’agit de « produits non sûrs » qui peuvent « représenter un danger pour leur santé », met en garde le communiqué du ministère. Le département de Kamel Rezig appelle les citoyens à « boycotter » ces produits et appelle les commerçants disposant de ces produits à les déposer auprès des directions du commerce et de la promotion des exportations de wilaya.

« Toute violation des instructions exposera les auteurs à des sanctions rigoureuses stipulées dans les lois en vigueur », conclut le communiqué qui met à disposition des consommateurs un numéro vert qui est le 1020.