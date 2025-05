Stellantis vise 90 000 voitures en Algérie d’ici 2026 : un pari ambitieux pour l’industrie locale

Lors de la deuxième édition du Forum international des fournisseurs automobiles, tenue les 20 et 21 mai à Oran, le groupe Stellantis a réaffirmé son engagement fort envers le développement de l’industrie automobile en Algérie. À cette occasion, Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique, a dévoilé les ambitions de production du constructeur sur le site de Tafraoui, près d’Oran.

Devant les journalistes présents, Samir Cherfan a précisé :

« Nous avons produit l’année dernière 17 000 voitures. Cette année, notre objectif est d’en produire 60 000, et l’année prochaine, nous visons 90 000 véhicules à l’usine de Tafraoui. »

🟢À LIRE AUSSI : Stellantis : Les signaux positifs se multiplient malgré un 1er trimestre difficile

Dans le détail, Stellantis prévoit la production de 25 000 Doblo Panorama, 10 000 Fiat 500, le reste étant complété par le Doblo Van. Le groupe affirme ainsi sa volonté de répondre prioritairement à la demande croissante des familles algériennes, comme l’a souligné Cherfan :

« Cette année, nous avons surtout répondu au besoin en véhicules touristiques pour les familles, ce à quoi répond parfaitement le Doblo Panorama. Le prochain modèle, prévu d’ici la fin de l’année, s’adressera aussi à ce segment. »

Un forum stratégique pour l’écosystème local

Organisé à l’hôtel Le Bay à Oran, ce forum industriel a réuni plus de 75 fournisseurs algériens et étrangers, autour des perspectives de développement de la filière automobile en Algérie. En présence d’acteurs institutionnels tels que le wali d’Oran, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), et l’ambassadeur d’Italie, Stellantis a confirmé sa vision d’un écosystème industriel durable, intégré et compétitif.

Samir Cherfan a ainsi déclaré :

« Cette deuxième édition du forum confirme notre engagement pour un écosystème automobile durable en Algérie. Nous invitons nos partenaires à s’inscrire dans ce projet industriel ambitieux. »

Stellantis a profité de cet événement pour signer quatre nouvelles lettres d’intention avec les entreprises Martur, Boreem, Silvarton et Sigit, en partenariat avec le groupe public algérien des spécialités chimiques. Ces accords portent sur la production locale de sièges automobiles, systèmes d’échappement, composants plastiques et systèmes audio, renforçant ainsi la chaîne d’approvisionnement du site de Tafraoui.

L’objectif est d’atteindre une intégration locale supérieure à 90 % d’ici à 2030, faisant de Stellantis l’un des constructeurs les plus « localisés » dans la région Moyen-Orient et Afrique.

Vers un socle industriel national renforcé

Pour sa part, Omar Rekache, directeur général de l’AAPI, a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir les investissements dans la sous-traitance automobile.

🟢À LIRE AUSSI : Automobile : Ce type de véhicule de moins de 5 ans autorisé à l’importation

« Le développement de pôles industriels spécialisés et la production locale de pièces détachées sont au cœur de nos priorités », a-t-il indiqué, soulignant l’implication conjointe du Conseil du renouveau économique algérien dans cette démarche.

En misant sur la production locale, les partenariats industriels, et la formation des compétences, Stellantis confirme son rôle moteur dans l’émergence d’une industrie automobile algérienne compétitive à l’échelle régionale.