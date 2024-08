Stellantis Pro One, la nouvelle référence sur le marché des utilitaires dans 3 régions

Stellantis Pro One continue de marquer des points sur l’échiquier mondial des véhicules utilitaires. Avec des résultats semestriels en hausse spectaculaire, la division spécialisée de Stellantis vient de s’imposer comme le numéro un incontesté dans trois régions clés : l’Europe, l’Amérique du Sud et, nouveauté de ce semestre, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Cette performance remarquable s’explique notamment par le lancement de 12 nouveaux modèles couvrant l’ensemble des segments, de la compacte à la grande taille. Parmi les nouveautés, on retrouve le fourgon électrique ProMaster EV Delivery en Amérique du Nord et le pick-up Fiat Titano en Amérique du Sud.

Sur le Vieux Continent, Stellantis Pro One caracole en tête du marché avec plus de 28,5% de part de marché, soit une croissance de 4% par rapport à l’année précédente. L’Allemagne, en particulier, a connu une croissance exponentielle, avec une hausse de 4 points de part de marché et une augmentation de plus de 45% des ventes.

Parallèlement, la division s’est affirmée comme le numéro un du segment des véhicules utilitaires électriques (BEV) avec plus de 31,9% de part de marché.

En outre, Stellantis Pro One domine le marché européen des véhicules de loisirs, notamment grâce à Fiat Professional Ducato, qui équipe environ 70% des camping-cars en circulation.

Pour renforcer encore son offre, l’entreprise a lancé MyTasks au premier semestre 2024, un outil numérique innovant destiné à optimiser la gestion des flottes et à faciliter le travail des conducteurs grâce à des fonctionnalités telles que la planification, le suivi de la productivité et la coordination des équipes.

Stellantis Pro One : Numéro un mondial des utilitaires, les chiffres parlent d’eux-mêmes

La région Moyen-Orient et Afrique a également succombé au charme des véhicules utilitaires Stellantis. Avec 22,2% de part de marché globale et 30,8% sur le segment des fourgons, Stellantis Pro One y est devenu le leader incontesté. Le Fiat Fiorino s’impose comme le modèle le plus vendu de la région.

En Amérique du Sud, Stellantis Pro One domine les segments des véhicules utilitaires, des pick-ups et des fourgons, avec des parts de marché respectives de 31,1%, 34,1% et 33,3%.

Le Fiat Strada se distingue en tant que modèle le plus vendu, tant en version utilitaire que pick-up. Le nouveau Fiat Titano, récemment lancé, vient renforcer l’offre de la marque sur le segment des “one-ton pick-up”.

Aux États-Unis et au Canada, Stellantis Pro One se classe en troisième position, avec notamment Ram qui se place dans le Top 3 des marques de pick-ups.

Le lancement du nouveau ProMaster EV Delivery marque une étape importante dans la transition énergétique de la marque.

Pour soutenir cette croissance, Stellantis Pro One a équipé sa gamme de grands fourgons du nouveau moteur MultiJet 4.0, couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Cette combinaison offre un couple impressionnant et des émissions réduites.

Ces résultats exceptionnels sont le fruit d’une stratégie claire et ambitieuse, en ligne avec les objectifs du plan Dare Forward 2030 de Stellantis.

Xavier Peugeot, Senior Vice President of Stellantis Commercial Vehicles Business, se félicite de ces succès : « Les résultats annoncés aujourd’hui reflètent le bien-fondé de notre stratégie sur le segment des véhicules utilitaires. Notre offensive produit qui inclut 12 nouveaux modèles sur les segments des véhicules utilitaires compacts, de taille moyenne et de grande taille, se poursuit avec le nouveau fourgon ProMaster EV Delivery en Amérique du Nord et le nouveau « one-ton pick-up » Fiat Titano en Amérique du Sud. »

Avec une gamme complète, des technologies de pointe et une présence mondiale renforcée, Stellantis Pro One est prêt à relever les défis de demain et à confirmer sa position de leader sur le marché des véhicules utilitaires.