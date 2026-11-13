Stellantis fait d’Alger le centre de pilotage de dix marchés africains

Et si l’Algérie devenait le siège d’un nouveau périmètre opérationnel de l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde ? C’est désormais chose faite : Stellantis vient de placer Alger à la tête d’un territoire couvrant dix pays africains, de la Tunisie au Mali en passant par le Sénégal. Un choix stratégique qui propulse le pays bien au-delà de son simple statut de marché local, et qui pourrait bien changer la donne pour l’industrie automobile algérienne dans les années à venir.

Le constructeur automobile Stellantis vient de redessiner sa carte organisationnelle sur le continent africain, et c’est la capitale algérienne qui en sort gagnante. Le groupe a décidé de réunir dix marchés sous une même autorité opérationnelle, avec un bureau de commandement installé à Alger. Un choix qui en dit long sur la place qu’occupe désormais l’Algérie dans la stratégie du quatrième constructeur mondial.

Stellantis réunit dix marchés sous une direction basée à Alger

Le périmètre nouvellement créé couvre un espace géographique considérable. Outre l’Algérie, il englobe la Libye et la Tunisie au nord, puis descend vers la Mauritanie, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Mali. Dix pays, donc, dont la coordination sera désormais assurée depuis un seul point d’ancrage.

Cette réorganisation n’est pas anodine. En plaçant le centre de cette zone à Alger plutôt qu’ailleurs dans la région, Stellantis envoie un signal clair sur la maturité qu’il accorde au marché algérien. Le pays n’est plus seulement un terrain de vente ou d’assemblage, il devient une tête de pont vers le Sahel et l’Afrique de l’Ouest.

La direction de ce nouvel ensemble revient à Raoui Beji. Le dirigeant préside le Conseil d’administration de Stellantis en Algérie depuis juin 2024 et sa prise de fonctions élargie est effective depuis le 1er novembre. Un visage déjà bien connu des milieux économiques algériens.

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Une industrie locale qui change de dimension

Cette promotion administrative s’appuie sur des réalisations concrètes. À Tafraoui, près d’Oran, l’usine du groupe a franchi plusieurs paliers industriels en 2026. Le passage au CKD, qui suppose un montage beaucoup plus complet que l’assemblage de modules préfabriqués, a été acté pour la Fiat Grande Panda produite localement et homologuée aux standards internationaux.

Autour du site, un écosystème de sous-traitants s’est constitué, avec une quinzaine d’entreprises algériennes déjà intégrées à la chaîne. L’objectif affiché par le constructeur consiste à faire grimper le taux d’intégration locale, condition indispensable pour rendre les véhicules compétitifs face aux importations.

Par ailleurs, le constructeur multiplie les rapprochements avec les grands acteurs publics algériens. Mi-octobre, une rencontre entre Raoui Beji et le patron de Naftal a ouvert la voie à une coopération entre le distributeur pétrolier et Stellantis Algérie. Les deux parties avaient notamment évoqué des chantiers communs.