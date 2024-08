Stellantis émet un rappel urgent en Algérie pour ses modèles C3 et DS3

Ce lundi, Stellantis a lancé un rappel d’urgence pour les modèles Citroën C3 et DS3 fabriqués entre 2009 et 2019, en raison de problèmes potentiels liés aux airbags. Le constructeur automobile a demandé à ses clients de « cesser immédiatement de conduire ces véhicules », en soulignant les risques graves associés aux airbags défectueux.

Les Algériens sommés d’arrêter de conduire les Citroën C3 et DS3

Dans un communiqué, Stellantis a précisé que les propriétaires des modèles concernés doivent contacter un numéro dédié (021 99 50 50) afin de prendre rendez-vous pour le remplacement gratuit des airbags défectueux dans un atelier agréé. Le groupe insiste sur l’importance de cette démarche, évoquant les dangers significatifs que représentent ces airbags.

Selon les informations fournies par Stellantis, les airbags Takata peuvent se détériorer avec le temps, notamment dans des climats chauds et humides. Cette détérioration pourrait entraîner une défaillance du gonfleur lors de l’activation de l’airbag, ce qui pourrait provoquer une explosion violente. Un tel incident pourrait causer des blessures graves, voire fatales.

Conscient de la gravité de la situation, Stellantis a assuré que tous les efforts nécessaires pour résoudre ce problème le plus rapidement possible sont déployés. Les réparateurs agréés ont déjà été approvisionnés en airbags en nombre suffisant pour garantir un remplacement rapide et efficace des composants défectueux.

Ce rappel concerne plus de 600 000 Citroën C3 et DS3 à travers le monde, soulignant l’ampleur du problème et l’urgence de l’intervention. Stellantis appelle donc les propriétaires de ces véhicules à agir rapidement pour éviter tout risque pour leur sécurité et celle de leurs passagers.

