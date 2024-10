Stellantis El Djazaïr : Voici les premiers clients à recevoir le nouveau Fiat Doblò 2024

Le groupe Stellantis El Djazaïr, représentant de la marque Fiat et de son usine en Algérie, a annoncé que les premiers véhicules utilitaires Fiat Doblò produits dans l’usine de Oued Tlelat (Oran) seront destinés aux clients figurant sur la liste d’attente.

Dans son communiqué, Stellantis a précisé que les clients souhaitant acquérir ce nouveau modèle peuvent s’enregistrer sur une plateforme d’inscription mise en place au sein du réseau d’agents agréés ou consulter le site internet dédié pour plus d’informations.

Cette annonce fait suite au lancement officiel de la nouvelle Fiat Doblò par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, jeudi dernier. La production de ce modèle, à raison de 13 véhicules par heure, a été lancée.

Le ministre a également visité un prototype de la version vitrée de la Doblò, dont la production est prévue avant la fin de l’année. Selon lui, ce rythme de production permettra d’atteindre les objectifs fixés, à savoir 24 000 véhicules produits d’ici la fin de l’année et 90 000 en 2025.

Lors de sa visite à l’usine Fiat d’Oran, le ministre a souligné que le taux de production avait atteint 70%, avec 4 véhicules Fiat 500 produits par heure.

En résumé, Stellantis a décidé de prioriser les clients ayant manifesté leur intérêt pour la nouvelle Fiat Doblò avant le lancement de la production. Cette décision vise à répondre à une demande croissante et à assurer une distribution équitable des premiers véhicules produits localement.

Le nouveau Fiat Doblò : un concentré de technologie et de polyvalence

Commercialisé à partir de 2 890 000 DA, le Doblò se place d’emblée comme un sérieux prétendant sur le marché des utilitaires légers. Sous le capot, un moteur HDi de 1,6 litre développant 90 chevaux, associé à une boîte manuelle à 5 rapports, assure une conduite souple et économique.

Le design extérieur du Doblò a été modernisé avec des lignes plus dynamiques et une signature lumineuse avant redessinée. À bord, l’habitacle a été repensé pour offrir un confort accru et une ergonomie optimisée. L’écran tactile de 10 pouces, compatible avec les dernières technologies de smartphone, permet une intégration parfaite de l’appareil et facilite l’utilisation des différentes fonctionnalités du véhicule.

Grâce à sa robustesse éprouvée et à sa polyvalence, le Doblò s’adresse tout particulièrement aux professionnels à la recherche d’un véhicule fiable et fonctionnel au quotidien.

Son volume de chargement généreux et ses nombreuses configurations d’assise en font un allié indispensable pour les artisans, les commerçants et tous ceux qui ont besoin d’un véhicule pratique et adaptable.

