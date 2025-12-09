Stellantis El Djazaïr : Des plaquettes de frein « Made in Algeria » grâce à un nouvel accord avec IKAM

Stellantis El Djazaïr a annoncé la signature d’un partenariat stratégique majeur avec IKAM Auto Industrie, un leader algérien spécialisé dans le secteur du freinage. Cet accord est un pas décisif pour l’intégration de la chaîne de valeur automobile locale et vise à renforcer l’écosystème industriel du pays.

Ce partenariat porte sur la production de plaquettes de frein et la fourniture de pièces de rechange multi-marques de haute qualité, destinées au réseau après-vente de Stellantis en Algérie.

Les produits fabriqués par IKAM Auto Industrie sont déjà reconnus pour leur conformité aux standards internationaux en matière de sécurité et de qualité, garantissant ainsi une offre fiable pour le marché algérien.

L’entreprise a souligné que le partenariat « s’inscrit dans le plan d’intégration global incluant la fourniture éventuelle de l’usine de Tafraoui, en cours de sélection. »

Cet engagement souligne la volonté de Stellantis de développer un écosystème automobile intégré et compétitif dans le pays. L’ambition affichée est d’atteindre un taux d’intégration locale de plus de 30 % dès 2026, un objectif qui, s’il est atteint, marquerait une étape significative dans l’autonomie industrielle de l’Algérie.

Au-delà de la satisfaction de la demande intérieure, Stellantis El Djazaïr voit grand pour sa production algérienne. L’entreprise ne cache pas son aspiration à faire de l’Algérie un hub régional.

Le communiqué met en évidence l’objectif d’« atteindre plus de 30 % d’intégration locale dès 2026, et de viser l’exportation vers d’autres marchés de la région Moyen-Orient Afrique. »

Cette perspective d’exportation positionne l’Algérie non seulement comme un marché d’assemblage mais aussi comme une plateforme de production capable de desservir les marchés voisins, contribuant ainsi à la diversification des revenus du pays.

En s’associant à des acteurs locaux comme IKAM Auto Industrie, Stellantis met en œuvre sa stratégie de relocalisation et de développement d’une industrie automobile robuste et tournée vers l’international.