Stellantis annonce une baisse prochaine des prix des véhicules FIAT produits en Algérie

Bonne nouvelle pour les consommateurs algériens : les prix des voitures produites localement devraient bientôt baisser, grâce à la mise en service prochaine d’une nouvelle unité de peinture et de soudure à l’usine Fiat de Tafraoui, près d’Oran. Cette étape marque un tournant majeur dans la stratégie industrielle de Stellantis en Algérie, avec un objectif clair : produire plus, produire local, et vendre moins cher.

Les travaux de cette nouvelle ligne ont débuté en juillet 2024, et le chantier avance à grands pas. Le bâtiment est désormais achevé et 75 % des équipements sont déjà installés. Dès juillet 2025, les premières voitures test – désignées sous le nom de code X1 – sortiront de cette chaîne. Cette infrastructure permettra d’accélérer la production en deuxième partie d’année, tout en intégrant davantage de composants fabriqués localement.

Une Fiat plus locale, plus abordable : Stellantis prépare un nouveau modèle

Cette montée en puissance de la fabrication locale s’inscrit dans un projet de production en mode CKD (Completely Knocked Down), c’est-à-dire à partir de pièces détachées assemblées sur place. Cette méthode, couplée à l’intégration de plus de 20 % de pièces algériennes, notamment la carrosserie, entraînera une réduction significative des coûts de production.

En bout de chaîne, cela se traduira par des voitures plus accessibles pour les familles algériennes, un enjeu crucial dans un marché encore tendu.

Le prochain modèle qui sortira de l’usine, prévu avant fin 2025, sera le premier à bénéficier pleinement de cette intégration locale. Si Stellantis ne confirme rien officiellement, des rumeurs évoquent un véhicule ressemblant à la Fiat Grande Panda, un modèle compact et familial qui pourrait séduire une large clientèle. Le groupe maintient toutefois le suspense et promet une annonce officielle prochainement.

Une nouvelle ligne de production en CKD pour des voitures à prix réduit

En attendant, la Fiat 500 reste en production, malgré les spéculations sur son arrêt. Stellantis affirme adapter sa gamme aux besoins du marché local, avec une attention particulière portée aux véhicules touristiques et familiaux.

Face à l’arrivée de nouveaux concurrents comme Hyundai, le groupe se dit confiant et voit cette concurrence comme un stimulant pour améliorer qualité et prix. Avec pour objectif de renforcer l’industrie automobile algérienne et de conquérir 40 % du marché méditerranéen, Stellantis mise sur une production plus locale, plus rapide et moins chère. Un pari qui pourrait bien changer la donne pour les consommateurs algériens.