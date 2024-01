Statut d’auto-entrepreneur et nouvelle raffinerie de pétrole : Tebboune ordonne

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le dimanche 7 janvier 2024, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé et à des exposés, notamment sur le projet de réalisation d’une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassi Messaoud et le lancement du dispositif relatif à l’auto-entrepreneuriat, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Dans un premier lieu, le Chef de l’Etat, a ordonné l’accélération de la réalisation de la nouvelle raffinerie du pétrole à Hassi Messaoud, d’entamer son exploitation et de renforcer la production nationale d’essence et du gasoil et à s’orienter vers leur exportation.

Il a aussi ordonné de poursuivre les efforts qui ont conduit durant ces quatre dernières années à mettre fin à l’ère de l’importation de toutes les sortes de carburants y compris le kérosène pour avions.

Qu’en est-il du statut d’auto-entrepreneur ?

De plus, pour ce qui est du statut d’auto-entrepreneur, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné, que le statut de l’auto-entrepreneur ne doit pas donner lieu à des chevauchements entre les professions, et précisant aussi le statut de l’auto-entrepreneur doit bénéficier d’une large campagne médiatique de lancement pour attirer les jeunes.