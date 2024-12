Statistique « très inquiétante » : 25% des accidents de la route sont causés par ce véhicule

L’Algérie vit au rythme effréné d’une hécatombe routière. Chaque jour, des familles sont endeuillées, des vies brisées sur le bitume. Derrière ces drames, un constat alarmant : le facteur humain prime, et les comportements irresponsables au volant sont légion.

Si les causes des accidents de la route sont multiples, une catégorie de véhicules se démarque par son implication disproportionnée : les deux-roues motorisés.

En effet, une récente étude menée par les services de sécurité algériens révèle une statistique alarmante : les deux-roues motorisés sont à l’origine d’un quart des accidents de la route dans le pays. Une statistique qualifiée de « très inquiétante » par les autorités.

En effet, bien que ne représentant que 5% du parc automobile total, les motos sont impliquées dans 25% des collisions. Ce chiffre met en évidence le danger que représentent ces engins sur les routes algériennes et appelle à une prise de conscience collective.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que les conséquences des accidents impliquant des deux-roues sont souvent dramatiques, en raison de la vulnérabilité des conducteurs.

En 2023, plus de 64 000 contraventions ont été dressées pour non-port du casque, et plus de 17 000 deux-roues ont été mis en fourrière.

Sétif en tête d’un bilan macabre : 29 morts sur les routes algériennes en une semaine

Un nouveau bilan macabre vient d’ailleurs d’être dévoilé par les services de la protection civile, illustrant parfaitement cette réalité.

En effet, pas moins de 29 personnes ont perdu la vie et 1477 autres ont été blessées dans 1281 accidents de la route survenus dans différentes wilayas du pays, entre le 24 et le 30 novembre dernier. C’est la wilaya de Sétif qui a enregistré le bilan le plus lourd avec 4 décès et 60 blessés suite à 54 accidents de la route.

Ces chiffres, ajoutés à ceux de l’étude sur les deux-roues, dessinent un tableau sombre de la sécurité routière en Algérie.

Il est urgent que les autorités mettent en place des mesures plus strictes pour réduire le nombre de ces accidents, telles que le renforcement du contrôle routier, l’application stricte des lois, des campagnes de sensibilisation visant à encourager le port de casques et à réduire les comportements à risque parmi les conducteurs de motos, ou encore l’amélioration de l’infrastructure routière.

Par ailleurs, les unités de la protection civile sont intervenues pour éteindre 669 incendies, dont des incendies domestiques, industriels et divers, les plus importants ayant été enregistrés dans les wilayas d’Alger (118 incendies), d’Oran (57) et de Blida (56).

Au cours de la même période, ces services ont également porté secours à 492 personnes en danger et ont effectué 4793 opérations de secours. Ce nouveau bilan souligne une fois de plus l’urgence de renforcer les mesures de sécurité routière et de sensibiliser les citoyens aux dangers de la route.