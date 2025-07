Stationnement anarchique et parkings sauvages : la wilaya d’Alger avertit les automobilistes !

Ce dimanche matin, la wilaya d’Alger a donné le coup d’envoi d’une campagne de sensibilisation inédite visant à endiguer le phénomène du stationnement illégal.

En s’attaquant à ce fléau urbain, la capitale amorce un bras de fer contre l’anarchie routière. L’initiative vise donc à mettre fin à l’occupation abusive de l’espace public, qui perturbe la circulation et exaspère les habitants.

Si la campagne se veut d’abord pédagogique, elle s’appuie sur un socle juridique ferme et appelle à la vigilance citoyenne. La réussite de cette mobilisation dépendra autant des autorités que de l’adhésion des habitants. Confrontés chaque jour à un espace public de plus en plus disputé.

Parkings sauvages en Algérie : un fléau urbain dans le viseur des autorités

La campagne, annoncée ce 27 juillet via la page officielle de la wilaya d’Alger, vise à contrer une pratique devenue omniprésente dans plusieurs quartiers de la capitale. L’exploitation illégale des emplacements de stationnement. Des individus s’approprient trottoirs, allées ou abords de bâtiments pour y imposer des frais de parking, parfois de manière coercitive. Un comportement qualifié par la wilaya de « violation manifeste des droits d’autrui ».

La prolifération de ces parkings sauvages. Notamment à proximité des administrations, hôpitaux ou écoles, entrave le bon déroulement de la circulation et attise les tensions dans les quartiers. Le communiqué officiel insiste sur le caractère collectif du problème et appelle les citoyens à « ne pas utiliser les emplacements à des fins personnelles ».

Stationnement illégal à Alger : une campagne de sensibilisation contre l’anarchie

Placée sous le hashtag » #حملة_للقضاء_على_ظاهرة_الاستغلال_غير_الشرعي_لمواقف_السيارات « , la campagne ne se limite pas à des messages préventifs. Elle s’appuie sur un cadre légal précis. La wilaya rappelle que « l’exploitation non autorisée des aires de stationnement ou de portions de voirie à titre onéreux constitue une infraction punie par la loi », en référence à l’article 386 bis du Code pénal algérien.

Ce texte considère cette pratique comme un trouble à l’ordre public et une atteinte directe aux droits des citoyens à bénéficier équitablement de l’espace urbain. Le message est clair ! Tolérance zéro envers ceux qui détournent l’usage collectif des espaces.

Un appel à la coopération citoyenne : unissez-vous à la bataille

Au-delà de la répression, les autorités misent sur l’adhésion populaire. Le communiqué invite les habitants à signaler tout cas suspect via les numéros verts mis à disposition par la police et la gendarmerie nationales. L’appel est aussi éthique que légal. Car le respect mutuel et la discipline sont les fondements d’une société civilisée.

Cette dynamique participative, selon les autorités, est indispensable pour restaurer un minimum d’ordre dans les zones urbaines saturées. Les comportements individuels jouent un rôle déterminant dans l’efficacité de cette opération, présentée comme une responsabilité partagée.

Une première étape vers une régulation plus large…

L’initiative pourrait préfigurer des actions plus structurantes dans les mois à venir. Si aucune mesure coercitive n’a encore été détaillée. La mise en avant du cadre légal ouvre la voie à de futures interpellations et procédures. Il s’agit également pour la wilaya de reprendre le contrôle d’un espace urbain souvent abandonné aux logiques informelles.

En filigrane, c’est toute la question de la gestion du stationnement dans une métropole de plus de trois millions d’habitants qui se pose. Un défi de planification urbaine autant que de civisme quotidien !