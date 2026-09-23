« 300 000 m³/jour » : Une nouvelle méga-station de dessalement s’installe dans cette wilaya

Alors que le spectre d’une sécheresse structurelle et le stress hydrique menacent la sécurité alimentaire et l’approvisionnement des populations, l’Algérie accélère son plan de riposte nationale.

C’est dans cette dynamique d’urgence que la wilaya de Tizi Ouzou franchit un cap décisif : treize sites littoraux viennent d’être présélectionnés pour accueillir une méga-station de dessalement de 300 000 m³/jour confiée à l’Algerian Desalination Company (ADC).

En effet, les autorités locales ont formellement arrêté une liste de treize terrains potentiels pour l’implantation de la future centrale de dessalement d’eau de mer de la région.

Dotée d’une capacité de production ambitieuse de 300 000 mètres cubes par jour, cette infrastructure stratégique vise à pérenniser la desserte en eau du territoire et des collectivités voisines.

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Ce dossier prioritaire a fait l’objet d’un examen approfondi sous la conduite du wali, Abou Bakr Seddik Boucetta. La quête du foncier idéal s’est structurée en deux étapes : une première prospective avait identifié huit emplacements, avant qu’une prospection menée le 25 mars dernier sur le littoral d’Azeffoun et d’Iflissen ne permette d’ajouter cinq options complémentaires.

L’expertise technique confiée à l’ADC

L’arbitrage final repose désormais entre les mains de la société Algerian Desalination Company (ADC), maître d’œuvre du chantier. L’ensemble des relevés topographiques et fonciers lui a été transmis afin de mener une série d’analyses comparatives.

Mandatés par l’exécutif local, les ingénieurs de l’entreprise publique doivent déterminer la parcelle qui offre les meilleures garanties sur les plans environnemental, économique et de faisabilité structurelle.

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Au cours des réunions de cadrage, le wali a vivement incité les acteurs à réduire les délais d’étude. L’objectif affiché est de valider le choix final sans attendre.

Cette étape conditionne le lancement des procédures administratives, puis le coup d’envoi effectif des travaux de construction.

Une fois opérationnelle, cette méga-usine constituera le principal levier de la souveraineté hydrique locale.

Elle offrira un soulagement durable face à la pression sur les ressources traditionnelles de la région.

Avec l’identification de ces treize sites, la wilaya de Tizi Ouzou franchit une étape cruciale. L’arbitrage imminent de l’Algerian Desalination Company permettra de passer rapidement aux premiers coups de pioche.

C’est un impératif de calendrier pour accélérer la réalisation de ce projet stratégique. L’enjeu est d’offrir enfin une réponse durable au stress hydrique qui pèse sur la région.