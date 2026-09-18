« 100 millions m3 » : Ce mastodonte du dessalement vient de réaliser un nouveau record

La station de dessalement d’eau de mer de Cap Blanc (Oran) a atteint un volume de production cumulé de 100 millions de mètres cubes depuis sa mise en service, a annoncé ce vendredi la Algerian Energy Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach.

Dans un communiqué, la société a souligné que cette étape majeure s’inscrit dans la trajectoire opérationnelle de cette infrastructure stratégique.

Elle témoigne des efforts constants déployés par les cadres et les employés de la station, ainsi que de leur engagement indéfectible à garantir la continuité du service public, à maintenir des niveaux de performance élevés et à assurer la fiabilité des installations, contribuant ainsi à la consolidation de la sécurité hydrique et à la stabilité de l’approvisionnement en eau potable.

Cap Blanc : un géant de l’eau au service de la sécurité hydrique

Ce jalon met par ailleurs en lumière le rôle central des stations de dessalement dans le renforcement du système national de l’eau.

En valorisant les ressources hydriques non conventionnelles, cette réalisation renforce la capacité de l’Algérie à garantir une ressource en eau pérenne, conformément aux orientations de la politique nationale visant à asseoir une sécurité hydrique durable.

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La filiale de Sonatrach a réitéré, à cette occasion, sa détermination à poursuivre ses missions avec responsabilité et disponibilité, en mobilisant l’ensemble de ses compétences humaines et techniques pour garantir la continuité de la production et l’excellence de la qualité de service, au service du citoyen et en soutien aux efforts nationaux dans le domaine de l’eau.

300 000 mètres cubes par jour : l’aboutissement d’une montée en puissance stratégique

Cette performance intervient dans le sillage de l’atteinte, au mois d’août dernier, de la pleine capacité nominale de la station, fixée à 300 000 mètres cubes par jour, au terme des différentes étapes de montée en puissance progressive de la production. À cette date, la structure avait déjà cumulé une production de 92 345 000 mètres cubes d’eau dessalée depuis son entrée en service.

L’exploitation de la station à son régime maximal permet de renforcer substantiellement les capacités de production d’eau dessalée dans la wilaya d’Oran, répondant ainsi aux besoins croissants des citoyens en eau potable tout en sécurisant l’approvisionnement de cette denrée vitale.

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Pour rappel, la station de Cap Blanc, située dans la commune d’Ain El Kerma (Oran), constitue la plus grande infrastructure de dessalement d’eau de mer en Afrique et la deuxième à l’échelle du monde arabe.