Startups et étudiants : quelles nouveautés pour cette année ?

Ces dernières années ont connu l’émergence des startups, notamment auprès des jeunes entrepreneurs. D’ailleurs, elles représentent un levier qui favorise le développement de l’écosystème national de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Dans le but d’accompagner les étudiants et les diplômés universitaires dans la création de startups, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises ont signé deux accords visant le renforcement de la coopération dans les domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat et du développement de la recherche technologique.

Ce samedi 1er octobre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et celui de l’Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, ont signé un accord portant sur la coopération dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

Ce premier accord signé entre les deux Ministères a pour but l’accompagnement des étudiants et des diplômés issus du milieu universitaire dans la création de startups. Ainsi, il prévoit d’accompagner les incubateurs universitaires pour l’obtention du label « incubateur », mais aussi, d’accompagner les projets innovants pour l’obtention le label « projet innovant ».

En outre, les deux départements ont conclu un deuxième accord. Signé par le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Mohamed Bouhicha, et le Directeur général d’Algeria Venture, Sid Ali Zerrouki, ce dernier porte sur la formation et le développement technologique.

Startups – universités : mise à disposition des moyens matériels des centres de recherche

Intervenant en marge de la signature de ces deux accords, le ministre Yacine El Mahdi Oualid a fait savoir que « cette coopération permettra aux porteurs de projet d’utiliser les moyens matériels disponibles au niveau des centres de recherches ». Notamment, « par la création de groupes de recherche mixtes pour traiter des problématiques et des défis que confrontent l’économie de la connaissance et l’innovation en Algérie ».

De plus, il a affirmé que « la signature de ces deux accords intervient dans le cadre des efforts consentis pour améliorer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat chez les jeunes ». Mais aussi, « pour améliorer la qualité des projets et augmenter le nombre de startups en Algérie ».

Startups en milieu universitaire : vers la création d’un nouveau diplôme

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamel Baddari, avait signé le 27 septembre dernier un arrêté interministériel relatif au diplôme universitaire. En effet, ce dernier définit les modalités d’élaboration du projet de fin d’étude pour l’obtention du diplôme universitaire-Startup pour les étudiants des établissements de l’enseignement supérieur.

D’après le ministre, cette démarche permettra de relever plusieurs défis contribuant notamment à l’amélioration de la balance économique et commerciale en Algérie. D’ailleurs, cela encouragera les nouveaux diplômés à devenir des créateurs d’emplois au lieu de demandeurs d’emplois pour vivre une meilleure insertion dans le milieu professionnel.