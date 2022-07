Startup, PLFC 2022 et transport : 5 points à retenir du conseil des ministres

Projet de loi de finances complémentaire 2022, secteur du transport, production de lait et de céréale… La réunion du conseil des ministres de ce dimanche 17 juillet marquée par l’examen de plusieurs dossiers importants.

Présidant la réunion, le président Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions relatives aux dossiers examinés. Outre les nouvelles directives du chef de l’État, la rencontre a connu l’approbation du Projet de loi de finances complémentaire 2022 ainsi qu’un autre projet concernant le secteur des startups. Il s’agit, en effet, du projet des statuts de l’auto-entrepreneur en Algérie.

Tebboune insiste sur la production céréalière

Face à la crise mondiale de blé, le président Tebboune a une nouvelle fois insisté sur l’intensification des efforts pour garantir la sécurité alimentaire, notamment pour ce qui est des céréales.

« Il s’agit d’un défi devant être relevé quelles que soient les difficultés, car les capacités matérielles et naturelles de l’Algérie la qualifient pour atteindre cet objectif stratégique », a lancé le chef de l’État lors de la réunion.

Pour cela, le président a instruit le ministre de l’Agriculture à l’effet d’élaborer un nouveau plan pour la réorganisation du secteur, loin de toute forme de bureaucratie et tenant compte de l’efficacité sur le terrain. Il a aussi ordonné l’expansion des terres agricoles pour la production de fourrage.

Insistant sur la consolidation des moyens de fabrication de lait ; le chef de l’État a instruit le gouvernement de recourir à l’expertise étrangère spécialisée, sous forme de partenariats, pour lancer la fabrication de lait infantile.

Le dossier de transport maritime au menu

Évoquant le dossier du secteur du transport, le président Tebboune a instruit le ministre des Transports à mobiliser toutes les capacités de l’Etat pour faciliter le retour ou l’arrivée des Algériens de l’étranger, afin de passer la saison estivale dans les meilleures conditions.

Pour cela, il a ordonné la mise en place d’un numéro vert et d’une cellule de veille et d’écoute, au niveau du cabinet du ministre des Transports, dans le but de répondre aux préoccupations des citoyens et de résoudre les problèmes et les obstacles qui se dressent devant eux au cours des vols et des traversées maritimes vers l’Algérie.