Startup : les 5 applications les plus utilisées en Algérie

Selon Startup Ranking, voici le classement des nouvelles entreprises innovantes à fort potentiel de croissance les plus populaires en Algérie.

En effet, Startup Ranking, qui est un site dédié à la découverte de startups du monde entier a publié ce vendredi 03 septembre 2021, le Classement des applications les plus populaires en Algérie.

La première place revient à « Siamois QCM », cette plateforme de formation en ligne pour les étudiants en médecine algériens, s’est hissé tout en haut du classement. Cela leur permet d’économiser beaucoup de temps et d’argent, mais surtout, cette application les aide à être plus organisés dans leur travail.

La deuxième place revient à Batolis, site de commerce en ligne 100% algérien, créé en 2015 par la SARL MAMS BROS.

Des applications qui sont à 100% algériennes

Ensuite nous avons, Sekoir, une plateforme d’échange d’argent, est classée troisième. Axée sur la fourniture de solutions de transfert d’argent sûres et sécurisées ainsi que sur la récupération et le transfert de fonds vers ses actifs peer-to-peer.

La quatrième place est revenue à YASSIR, qui a été créé pour établir des relations commerciales entre les prestataires de services et leurs clients potentiels dans divers domaines. Du transport, de la santé, de l’alimentation, de la logistique et plus encore.

La cinquième place est revenue à Zawwali, une application qui permet aux utilisateurs de se connecter avec les détaillants au meilleur prix. Elle propose un riche catalogue de références et des prestations de qualité.

