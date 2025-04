Start-ups écolos : un capteur algérien transforme les déchets en compost en temps réel

Dans une dynamique tournée vers un avenir durable, les ministres algériens de l’Économie de la connaissance et de l’Environnement se sont réunis ce mercredi 16 avril 2025 pour un rendez-vous de haut niveau axé sur l’innovation verte et l’entrepreneuriat écoresponsable. La rencontre s’est tenue au siège du ministère de l’Économie de la connaissance, en présence de M. Nourreddine Ouadah, ministre de tutelle, et de Mme Nadjiba Djilali, ministre de l’Environnement et de la Qualité de vie, accompagnés de cadres des deux institutions.

L’objectif de cette réunion ministérielle était clair : accélérer la transition vers un modèle de développement durable en renforçant le rôle des start-ups et des petites entreprises dans la résolution des défis environnementaux.

🟢À LIRE AUSSI : Ce produit algérien s’aiguise pour l’export : 2000 T en partance pour l’Espagne et la Chine

Les start-ups au service de l’écologie

L’événement a donné la parole à plusieurs jeunes entrepreneurs algériens porteurs de projets écoresponsables, qui ont présenté des innovations concrètes et prometteuses. Parmi elles, une start-up a retenu l’attention des autorités avec une idée audacieuse : un capteur intelligent capable de transformer les déchets organiques des cantines en compost, en temps réel.

Séduite par cette innovation à fort potentiel, la ministre de l’Environnement a immédiatement exprimé son intérêt pour une expérimentation pilote dès la rentrée 2025. Si elle voyait le jour, cette solution constituerait une première en Afrique du Nord dans le domaine du traitement écologique des déchets en milieu scolaire et universitaire.

Vers une synergie durable

Les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer la coordination intersectorielle, en mettant en place des mécanismes de soutien, de formation et de mise en réseau à destination des jeunes porteurs de projets écologiques.

Ouadah a rappelé que l’innovation environnementale constitue un pilier central de la stratégie nationale pour un nouvel élan économique, insistant sur la nécessité d’impliquer davantage les entrepreneurs dans les politiques publiques. De son côté, Mme Djilali a plaidé pour un accompagnement renforcé des initiatives à impact écologique, afin de réduire l’empreinte environnementale du pays tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.

🟢À LIRE AUSSI : Saâdawi promet un enseignement accessible à tous, même en milieu hospitalier

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le gouvernement algérien pour favoriser un écosystème propice à l’innovation durable, où les start-ups jouent un rôle central dans la transition vers un modèle économique circulaire.