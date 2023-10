Stars of Science : un Algérien en compétition pour le titre du meilleur inventeur arabe

Le Qatar a donné son feu vert pour le lancement de son célèbre concours « Stars of Science ». Une émission de téléréalité qui récompense les meilleures inventions des jeunes scientifiques, âgés entre 18 et 35 ans, venant du monde arabe.

Sept personnes venant du Soudan, de l’Algérie, l’Égypte, Liban et de la Syrie ont participé à la 15ᵉ édition de cette compétition, pour tenter de décrocher le titre du meilleur inventeur arabe.

Stars of Science : Mohammed Laouacheria représente l’Algérie au Qatar

Comme cité ci-dessus, l’Algérie a aussi pris part à ce concours. Et c’est le jeune Algérien, Mohammed Laouacheria, que revient la mission de représenter son pays dans cette compétition qatarie. Rappelons, la 15ᵉ édition de « Stars of Science » avait commencé le 8 septembre dernier, et se poursuivra jusqu’au 20 octobre 2023.

Inspiré d’un précédent finaliste algérien de ce concours, Mohammed a décidé lui aussi d’intégrer ce concours et de tenter de remporter le titre du meilleur inventeur du monde arabe. Ce jeune Algérien a passé son enfance dans la clinique vétérinaire de son père où il a développé de solides compétences dans ce domaine.

Avant de participer à Stars of science, Mohammed est déjà titulaire d’un master en bio ressources marine à l’université de Badji Mokhtar, mais aussi d’un doctorat en médecine vétérinaire à l’université de Constantine. Grâce à sa participation à cette compétition qatarie, il aspire à utiliser son expertise dans le domaine pour lancer une ferme à grande échelle et de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire en Algérie.

Stars of Science : en quoi consiste le projet de Mohammed Laouacheria ?

Le projet de Mohammed présenté dans « Stars of science » vise à concevoir des méthodes de surveillance de la santé animale et de protection des vétérinaires en faisant appel à l’intelligence artificielle. En effet, grâce à ses connaissances et son intérêt pour l’IA, Mohammed met toutes les chances de son côté pour remporter le titre du meilleur inventeur arabe.

Mohammed Laouacheria a conçu un dispositif portable comportant des capteurs d’auscultation, un microcontrôleur et des outils de communication sans fils pour suivre les signaux de santé animale et les comparer avec des paramètres prédéterminés.

Cette invention de Mohammed est une solution pour le secteur agricole en Algérie et dans le monde arabe. Elle permet un suivi en continu et en temps réel de la santé de ces animaux et une amélioration de leur productivité.

| À LIRE AUSSI :

>> Khaled Basta, l’ingénieur à l’origine du 1ᵉʳ robot pompier algérien

>> Un ingénieur algérien développe un cartable doté d’un panneau solaire