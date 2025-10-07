Stars of Science 2025 : deux Algériens en lice pour le titre du meilleur inventeur arabe

Stars of Science est de retour pour sa 17ᵉ saison ! La compétition s’annonce plus féroce que jamais entre les candidats, venus de tout le monde arabe, qui se disputent le titre du meilleur inventeur. L’émission a débuté le 12 septembre dernier, avec notamment en compétition deux Algériens.

Chaque année, le programme met en lumière le potentiel créatif de la jeunesse arabe, les poussant à transformer leurs idées les plus audacieuses en solutions technologiques concrètes.

Cette 17ᵉ saison se distingue par la présence de deux talents algériens, qui vont marquer les esprits par leurs projets novateurs. Leur participation souligne l’excellence et l’ambition des jeunes talents du pays à se positionner sur la scène de l’innovation internationale.

L’Algérien Laid Dardabou concourt pour le titre du meilleur inventeur arabe 2025

Laid Dardabou, ingénieur algérien et docteur en nutrition, est un inventeur mû par une expérience personnelle touchante : le combat d’une proche contre la dépression post-partum causée par une grave carence en vitamine D passée inaperçue. Son projet dans le cadre de ce concours, est une application alimentée par une montre connectée qui estime les niveaux de la vitamine D du porteur.

L’objectif de cette application est de servir de système d’alerte précoce pour les déséquilibres en vitamine D, qui peuvent signaler une vulnérabilité accrue à la dépression ou à l’anxiété. Par ailleurs, l’appareil offre un suivi non invasif et en temps réel, contrairement aux tests sanguins qui n’interviennent qu’après l’apparition des symptômes.

Laid Dardabou est convaincu que son dispositif peut contribuer à briser la stigmatisation autour de la santé mentale, en normalisant son suivi, surtout dans les communautés où ces sujets sont encore tabous.

Ryad Hadj Habib : la nanomédecine inspirée par la nature

Ryad Hadj Habib, originaire d’Oran, est un docteur en pharmacie qui se concentre sur l’amélioration de l’administration de médicaments par voie intraveineuse. Son parcours académique (PhD en pharmacie) est complété par des études en commerce et marketing, visant à transformer sa recherche scientifique en solutions concrètes.

Pour Stars of Sciences, Ryad développe un système de nanoparticules furtives de nouvelle génération. Son objectif est de permettre aux médicaments d’atteindre la bonne partie du corps sans être prématurément bloqués ou neutralisés par le système immunitaire. Ce système utilise des peptides spécifiques dérivés du venin de scorpion pour enrober les nanoparticules. Cet enrobage réduit le risque de réactions immunitaires indésirables, souvent provoquées par les revêtements synthétiques, et prolonge la durée de circulation des nanoparticules dans le sang pour une administration plus précise des médicaments.

Le projet de Ryad est une contribution majeure à l’industrie pharmaceutique, visant à rendre l’administration de médicaments intraveineux plus sûre et plus efficace.

