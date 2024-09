S’TANO : le parcours de l’artiste DZ qui fait résonner la voix de la jeunesse en France

L’artiste S’TANO a fait ses premiers pas sous le ciel de l’Algérie, et s’impose depuis quelques années sur la scène musicale avec un style unique.

Durant la décennie noire, il décide de prendre son envol pour le Canada. Il a posé ses bagages à Montréal, une ville baignée de culture, où il découvre sa passion pour l’art.

Bercé par les lamentations du blues et le rythme du rock, S’TANO s’inspire de ces influences qu’il combine au style musical algérien, notamment le rai et le chaâbi, pour puiser son inspiration et créer son propre style.

S’TANO : une identité musicale forgée par la diversité culturelle

En 2021, S’TANO décide de quitter la ville qui l’a vu grandir, Montréal, pour s’installer à Paris. Ce choix est motivé par son ambition à poursuivre ses études supérieures ainsi que par sa volonté à être près de sa grand-mère maternelle.

Il s’installe dans la ville de Clichy, pas loin de la banlieue parisienne. La présence inspirante de sa grand-mère, lui rappelle ses racines algériennes. Il continue son parcours musical et propose des compositions qui résonnent avec un large public.

Par ailleurs, il enchaîne les scènes et se fait connaître à travers ses chansons portées sur diverses thématiques tell que l’exil.

Un succès musical qui raisonne avec la jeunesse

Le style de S’TANO se démarque par sa touche moderne et son style à la fois fédérateur et personnel. De plus, ses performances sur scène captivent les jeunes qui s’identifient à ses textes.

En effet, la “fan base” de S’TANO ne se limite pas à la diaspora algérienne. Il a su séduire des milliers de jeunes à travers ses morceaux percutants. Notamment « FLASHÉ » et « GHORBA« , publiées récemment, et qui viennent consolider sa carrière.

Ce jeune artiste algérien compte 2.1 millions de vues sur ses clips et plus de 795 000 écoutes sur les plates-formes de streaming.

La carrière de S’TANO ne se limite pas à la musique. Il a également décidé de créer sa propre marque de vêtements, qu’il a nommée « S’TANO-SHOP« .

En somme, à travers un parcours d’exception, S’TANO continue d’enrichir sa carrière musicale sans perdre de vue ses racines.