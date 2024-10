Stage du mois d’octobre : Petkovic va annoncer sa liste à cette date

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, tiendra jeudi la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage. Ce sera aussi l’occasion de dévoiler la liste des joueurs convoqués.

Le stage du mois d’ocobre va commencer dans une semaine. Il sera ponctué, comme tout le monde le sait, par la double confrontation face au Togo, pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Les deux matchs auront lieu respectivement le 10 octobre au stade du 19 Mai 1956 d’Annaba (20h) et le 14 du même mois au stade de Kégué de Lomé (17h)

C’est donc jeudi, le 3 octobre 2024, que Vladimir Petkovic va animer la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage. Elle aura lieu dans la salle des conférences du stade Nelson Mandela à partir de 11h, où il répondra aux différentes questions des médias présents.

Ce sera aussi l’occasion de connaitre les joueurs convoqués. En effet, le sélectionneur national va dévoiler sa liste avant le début de la conférence de presse, comme ce fut le cas à l’occasion des derniers rassemblements.

« En prévision de la double confrontation face au Togo pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, Vladimir Petkovic animera une conférence de presse ce jeudi, 03 octobre 2024 à la salle des Conférences « Mohamed Sellah » du stade Nelson Mandela de Baraki, à partir de 11h. Le coach national annoncera officiellement sa liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres au cours de cette conférence de presse », a annoncé la Fédération algérienne sur son site officielle.

On prend les mêmes et on recommence ?

Il faut dire que les supporters algériens sont curieux de savoir la liste des joueurs que va retenir Vladimir Petkovic pour le prochain rassemblement des Verts. Apparemment, il devrait prendre les mêmes et on recommence. En effet, on s’attend à ce qu’il va reconduire pratiquement le même groupe concerné du dernier stage.

Seulement, la liste du technicien bosniaque devrait être marquée par l’absence de Youcef Atal, incertain après avoir contracté une blessure à la cuisse hier avec son équipe Al-Sadd. Reste à savoir aussi si Farès Chaïbi va effectuer à l’occasion son come-back, lui qui a été écarté des deux derniers stages pour une raison extra-sportive.