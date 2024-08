Stage du mois de septembre : Petkovic va dévoiler sa liste à cette date

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, tiendra jeudi la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage. Ce sera aussi l’occasion de dévoiler la liste des joueurs convoqués.

Le stage du mois de septembre va commencer dans une semaine. Il sera ponctué, comme tout le monde le sait, par les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, respectivement face à la Guinée Équatoriale, le 4 septembre au stade Miloud Hadefi, et au Libéria, le 8 septembre en déplacement.

C’est donc jeudi que Vladimir Petkovic va animer la traditionnelle conférence de presse d’avant-stage. Elle aura lieu dans la salle des conférences du stade Nelson Mandela à partir de 11h, où il répondra aux différentes questions des médias présents.

Ce sera aussi l’occasion de connaitre les joueurs convoqués. En effet, le sélectionneur national va dévoiler sa liste avant le début de la conférence de presse, comme ce fut le cas à l’occasion du dernier stage du mois de juin.

Des nouveautés et des retours dans la liste de Petkovic

Ainsi, on devra attendre jusqu’à jeudi matin pour connaitre l’identité des joueurs retenus pour les deux prochains importants rendez-vous des Verts. La liste de Petkovic sera marquée par le retour de certains cadres. Il s’agit notamment de Riyad Mahrez, qui s’est entretenu avec le sélectionneur national la semaine passée à Djeddah, et Farès Chaïbi, écarté du dernier stage pour des raisons techniques.

En revanche, Youcef Atal, sans club, et Kevin Guitoun, en difficultés avec le FC Metz ne devraient pas en faire partie. Face à cette situation, Petkovic pourrait faire appel au latéral droit de l’USM Alger, Saâdi Radouani, pour la première fois. En plus du gardien de but de Perspépolis (Iran), Alexis Guendouz, les deux joueurs sont pressentis pour être les nouveautés de la liste.

L’autre absent de la liste de Petkovic, c’est, sans surprise, Nabil Bentaleb. Victime d’un malaise cardiaque, il n’a pas encore eu le feu vert pour reprendre du service et est toujours sous surveillance médicale.