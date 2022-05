Stage des Verts : la FAF revient sur l’absence de Riyad Mahrez

Le prochain stage de l’équipe d’Algérie connaîtra une absence de poids dans les rangs des hommes du sélectionneur national, Djamel Belmadi. En effet, la fédération algérienne de football a officiellement annoncé le forfait du capitaine de la sélection algérienne, Riyad Mahrez, des prochains rendez-vous des Verts.

« Le capitaine d’équipe de la sélection nationale, Ryad MAHREZ, sera absent du prochain stage des Verts et ne prendra pas part aux deux rencontres des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, le 4 juin 2022 contre l’Ouganda au stade du 5 juillet 1962 à Alger et le 8 juin face à la Tanzanie à Dar Essalam. » lit-on sur le site officiel de la FAF.

Cette dernière a expliqué l’absence de l’ailier de Manchester City par les résultats non favorables fournis par le rapport médical du club mancunien, « La Fédération algérienne de football a reçu ce jeudi 26 mai 2022 un rapport médical de la part du club anglais de Manchester City indiquant que MAHREZ n’est pas en mesure de participer au prochain stage et aux deux prochaines rencontres de la sélection. » ajoute le communiqué de l’instance footballistique algérienne.

Une absence qui devrait durer ?

Pour son enterrée en lisse en phase qualificative pour la coupe d’Afrique des nations, l’équipe d’Algérie sera donc privée des services de son ailier prolifique, Riyad Mahrez. Cette absence permettrait au coach algérien, Djamel Belmadi, de se projeter d’ores et déjà sur la doublure du natif de Sarcelles sur le flanc droit de l’attaque algérienne.

Une mission qui sera à suivre de près puisque l’occasion se présente aux joueurs candidats pour se faire une place dans les petits papiers de Belmadi pour les prochaines échéances. La fédération algérienne de football a souhaité un prompt rétablissement au joueur des Cityzens dans une publication sur son compte Facebook.

Le principal intéressé, Riyad Mahrez en l’occurrence, a commenté ce message de soutien dans une story en écrivant, « Très déçu de ne pas pouvoir jouer les deux prochains matchs avec mon pays, mais je serais derrière mes frères in sha Allah. Merci à la fédération algérienne de football. » dit-il.