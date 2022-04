Stage des verts et remaniement : ce qu’a dit un responsable de la FAF

L’équipe d’Algérie aura l’occasion, très prochainement, de faire table rase des échecs de l’année cauchemardesque de 2022. Les hommes du sélectionneur national, Djamel Belmadi, renoueront avec les terrains africains pour tenter d’obtenir une place qualificative pour la prochaine coupe d’Afrique des nations programmée en terre ivoirienne en 2023.

En effet, le chargé de communication de l’équipe d’Algérie, Salah Bey-Aboud, s’est livré sur les préparatifs des Verts pour l’échéance de 2023. Selon Salah Aboud, « le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s’est lancé dans la préparation du prochain stage de l’équipe d’Algérie » dit-il sur les ondes de la radio algérienne.

Aboud n’a pas laissé planer le doute autour de la programmation du prochain stage et a confirmé que, « l’équipe d’Algérie sera, à partir du 31 mai, jusqu’au 14 juin, en stage à Sidi Moussa » explique-t-il.

Le chargé de communication des Fennecs a rappelé le calendrier qui attend les hommes de Belmadi pour la prochaine phase éliminatoires de la CAN 2023, « la sélection algérienne accueillera l’équipe de l’Ouganda en premier. À cet effet, la fédération algérienne de football a proposé la date du 04 juin pour ce rendez-vous inaugural. En attendant la confirmation de cette date, nous avons prévu de nous rendre à Oran à la veille de la rencontre. » ajoute-t-il.

Un énorme remaniement en vue ?

L’élimination de la course au mondial ne passera pas sans conséquences pour l’équipe d’Algérie. En fin de cycle, dans l’obligation de livrer des prestations à la hauteur des espoirs placés en eux, et d’autres en carence technique, l’effectif de l’équipe d’Algérie connaîtra un remaniement massif, selon nombre de spécialistes d’ici à la prochaine CAN.

Salah Bey-Aboud, le chargé de la communication de la sélection algérienne, est revenu sur la question, « il est vrai que l’élimination laisse des séquelles, mais je ne pense pas que l’effectif de l’équipe nationale d’Algérie évoluera d’un trait. » dit-il.

Aboud a finalement montré la manière dont la sélection algérienne gèrera la prochaine période, de quoi calmer les ardeurs des fervents supporters des Verts « le remaniement de l’équipe d’Algérie sera effectuée progressivement, calmement et au fur et à mesure des rencontres » finit-il par dire.