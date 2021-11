Stade Tchaker : malgré la pluie, les supporters des Verts en force

Quelques heures seulement nous séparent de la rencontre décisive de l’équipe nationale face au Burkina Faso, qui se déroulera aujourd’hui, 16 novembre, à partir de 17 heures.

En effet, cette confrontation footballistique, entrant dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, se jouera sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida.

L’amour que portent les supporters algériens à leur sélection n’a pas de limites, le stade Mustapha Tchaker connaît maintenant un très fort afflux de supporters des Fennecs, et ce, des heures avant d’affronter les Étalons.

Les Algériens, notamment les amoureux du ballon rond, n’ont pas pu patienter jusqu’à 17 heures, l’heure du début de ladite rencontre. Ces derniers se sont rendus sur les lieux des heures plutôt.

Le public algérien fortement présent

En fait, des dizaines, voire des centaines de supporters de l’équipe nationale se sont déplacés tôt le matin, précisément aux environs de 08 heures 30, au stade de Blida qui va être témoin d’un grand match réunissant deux grandes équipes, à savoir l’Algérie et le Burkina Faso.

Il semble clair que les Algériens sont désireux de soutenir Riyad Mahrez et ses coéquipiers, et les supporter de près, et ce, après une longue absence qui a duré 19 mois, en raison de la pandémie du coronavirus.

Il convient également de préciser que la rencontre d’aujourd’hui sera marquée par la présence de 14 000 spectateurs, un nombre défini par la Confédération africaine de football, après la demande de la Fédération algérienne de football à ce propos.