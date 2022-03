Stade match barrage : un responsable à la CAF revient sur l’affaire

L’état de la pelouse du stade Japoma, qui abritera le match aller Cameroun-Algérie, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, est le sujet qui continue à faire l’actualité à environ dix jours de ce grand rendez-vous. Beaucoup sont ceux qui s’interrogent dans quel état les Verts la pelouse de l’enceinte en question le 25 mars prochain.

Une pelouse que les protégés de Djamel Belmadi gardent un très mauvais souvenir après leur dernière participation en coupe d’Afrique des nations, où elle était dans un piteux état. Un haut responsable camerounais à la CAF rassure les Algériens.

Evene Malik Atour, président de l’organisation sportive des travailleurs Africains à la CAF, affirme que le stade Japoma répond parfaitement aux critères de la CAF, en ce qui concerne notamment les commodités et l’état de la pelouse. «La fédération camerounaise de football a opté pour le stade Japoma pour accueillir l’Algérie, et puisqu’elle a eu l’accord des premières instances de la CAF, je pense que l’enceinte en question est digne d’abriter une telle grande empoignade. J’avoue que ce n’est pas le Cameroun qui décide où jouer ses matchs, mais c’est plutôt la confédération Africaine de football », dira-t-il, dans une déclaration accordé à nos confrère de «Foot 22».

Il indique que les gens sont libres à dire ce qu’ils veulent, mais personne n’ose contester une décision de la CAF. «Les gens peuvent raconter ce qu’ils veulent, mais croyez-moi, la CAF respecte les normes avant de donner son accord sur le stade qui abrite une rencontre. Il faut absolument respecter les décisions de la première instance continentale.

«Que le faire-play soit le vainqueur »

Poursuivant sa déclaration, le président de l’OSTA parle du match opposant le Cameroun à l’Algérie. Il appelle tout le monde à respecter le fair-play et l’hétique sportif, tout en espérant que le match ne sortira pas de son cadre sportif entre deux peuples frères.

«J’espère que le match Algérie-Cameroun se déroule dans un grand fair-play. Après, ce n’est qu’un match de football. Autrement dit, le match ne doit pas sortir de son cadre sportif. Le contexte de la rencontre ne doit cristalliser certaines choses qui ne sont pas plus importante que la fraternité et l’amitié qui a toujours existé entre le peuple Camerounais et son homologue Algérien », a-t-il conclut.

C’est aussi le souhait de tous les Algériens. Ce ne sera qu’un match de football et que le meilleur fera parti des nations à représenter le continent Africain lors de la prochaine coupe du monde au Qatar.