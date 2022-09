Stade de Tizi-Ouzou: le ministre Belaribi annonce la date de livraison

Les travaux au nouveau stade de Tizi-Ouzou s’achèveront bientôt. Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Tarek Belaribi, annonce la date de la livraison.

L’Algérie s’apprête à réceptionner de nouveaux stades dans les prochains mois. Commençant par celui de Baraki, qui devrait être livré à partir du mois de novembre et qui va abriter les matchs du CHAN-2023.

Alors que les travaux au nouveau stade de Douéra avancent bien, ceux au stade de Tizi-Ouzou s’achèveront bientôt. En effet, les travaux avancent à un très bon rythme, notamment après la levée de toutes les contraintes contractuelles et techniques.

« Le stade de Tizi-Ouzou sera livré dans les délais », annonce Belaribi

Le ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, Mohamed Tarek Belaribi, a rendu une visite de travail et d’inspection ce matin au nouveau stade de Tizi-Ouzou. Une visite en marge de laquelle il a accordé une déclaration à la presse.

« Le projet sera livré à la population de Tizi-Ouzou dans les délais, soit vers la fin de l’année en cours ou début de l’année 2023 ». A-t-il annoncé. « Le gazon naturel été planté aujourd’hui (Jeudi) et, au 1er novembre prochain, le gazon aura pris forme et on aura fini la pause des sièges…Les aménagements extérieurs seront achevés fin octobre prochain ». A-t-il ajouté.

Implanté à Boukhalfa, le nouveau stade de Tizi-Ouzou se compose de 12 bâtiments et annexes. Il compte également un stade d’athlétisme de 6.500 places couvertes et un terrain de réplique en gazon naturel.

A rappeler que les travaux ont été confiés au début à un groupement d’entreprises algéro-espagnoles (l’ETRHB et Fomento Construcciones). Ce sont, ensuite, les turques (MAPA Insaat) qui ont poursuit les travaux depuis 2014.

En mai 2019, les travaux se sont arrêtés après l’arrestation de l’homme d’affaires Ali Haddad, propriétaire de l’entreprise ETRHB. En juillet 2020, le contrat avec celle-ci a été résilié. Depuis, les travaux étaient restés à l’arrêt, avant leur reprise en août dernier.