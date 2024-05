Stade de Douera, pôle universitaire de Sidi Abdellah… les instructions du wali d’Alger !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué ce mercredi 15 mai 2024 une visite d’inspection dans plusieurs projets structurants de la wilaya, à l’instar du nouveau stade Ali Ammar, dit Ali-la-Pointe, de Douera, le Centre d’enfouissement technique de Hmissi et le nouveau pôle universitaire de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des sorties d’inspection régulières des différents projets d’aménagement entrepris dans le secteur des travaux publics et des infrastructures de la wilaya d’Alger. Ces initiatives visent à développer l’équipement public et à améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale.

Accompagné des walis délégués des communes de Draria et de Sidi Abdellah, du directeur des équipements publics, des directeurs des entreprises publiques concernées et de plusieurs cadres de la wilaya, le wali Mohamed Abdennour Rabehi a supervisé personnellement l’avancement des travaux. L’objectif principal de cette visite de terrain était d’inspecter l’achèvement des travaux de ces projets clés du territoire de la wilaya.

Le wali d’Alger inspecte l’avancement des travaux du stade de Douera !

Le premier arrêt du wali d’Alger lors de cette visite était le nouveau stade Ali Ammar, dit Ali-la-Pointe, situé à Douera. Dès le début de sa visite, Mohamed Abdennour Rabehi a inspecté minutieusement les travaux en cours de ce projet phare de la capitale. Il s’est particulièrement intéressé à l’avancement des travaux autour du stade, en s’assurant de l’état des entrées et des axes routiers qui y mènent.

Lors de cette inspection, le wali a formulé plusieurs instructions claires pour accélérer le rythme des travaux. Il a insisté sur la nécessité d’achever rapidement les travaux de l’entrée principale du stade ainsi que des deux autres entrées situées à l’intérieur.

En outre, Mohamed Abdennour Rabehi a souligné l’importance de doubler les ressources matérielles et humaines pour finaliser les éléments restants du projet. Parmi ces éléments figurent le parking, l’entretien des abords du stade, ainsi que l’aménagement et l’embellissement des espaces verts environnants. Le wali d’Alger a ainsi démontré son engagement à voir ce projet aboutir dans les meilleurs délais, reflétant l’importance de cette infrastructure pour la capitale et ses habitants.

Sortie du centre d’enfouissement technique de Hmissi à Alger, où en sont les travaux ?

Lors de la seconde étape de cette sortie de terrain, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a inspecté le projet de réalisation de la sortie du centre d’enfouissement technique de Hmissi et le contournement de la résidence d’État de Zeralda. Ce projet implique la double voie de la route nationale numéro 67 et le chemin de wilaya numéro 212, actuellement en travaux sur une longueur de 17 km. D’ailleurs, le wali a émis plusieurs instructions cruciales pour assurer l’avancement et la qualité des travaux.

Il a notamment insisté sur l’installation de l’éclairage tout au long des sections de la route au niveau desquelles les travaux sont terminés. Il a également demandé d’achever tous les travaux sur les bords du projet et de finaliser la réalisation des trottoirs. De plus, il a ordonné l’évacuation des débris inertes et solides laissés après les travaux, ainsi que l’amélioration de l’environnement et l’entretien du cadre de vie.

Ces directives visent à garantir la qualité et la sécurité des infrastructures, tout en améliorant l’environnement pour les habitants de la région. Mohamed Abdennour Rabehi a ainsi montré sa détermination à voir ce projet se concrétiser efficacement et durablement, renforçant ainsi les infrastructures publiques d’Alger.

Le wali d’Alger se rend au pôle universitaire de Sidi Abdellah !

Au cours de cette sortie de terrain, le wali d’Alger s’est aussi rendu au pôle universitaire de la nouvelle ville de Sidi Abdellah pour inspecter et vérifier les dernières retouches en cours avant la réception du projet. Il a veillé à ce que ses instructions, données il y a quelques jours, soient bien mises en œuvre.

Pendant la visite, le wali Mohamed Abdennour Rabehi a donné des instructions strictes, soulignant l’importance de continuer le nettoyage et l’embellissement de l’environnement, ainsi que de la prise en charge des espaces adjacents au pôle universitaire. Il a également insisté sur la finalisation des aménagements extérieurs, renforçant ainsi l’engagement envers la qualité et l’attrait esthétique de cette importante infrastructure.