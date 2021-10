Stade de Blida : nouveau limogeage et nouvelles mesures de gestion

Ce vendredi 08 octobre, le stade de Blida Mustapha Tchaker a été le terrain de la rencontre de l’Équipe Nationale du football et l’Équipe nigérienne, dans le cadre d’un match de qualifications à la Coupe du monde 2022.

À cet effet, l’Algérie a largement battu le Niger, pour six buts contre un seul, le vendredi soir, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar.

Vingt-quatre heures après le match Algérie – Niger sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker, le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezak Sebgag, a pris des mesures.

Djamel Belmadi et ses joueurs critiquent fortement la pelouse du stade Mustapha Tchaker

En effet, le premier responsable du secteur du sport a tenu à dénoncer la mauvaise pelouse dudit stade, et ce, suite aux déclarations du sélectionneur national, Djamel Belmadi et de ses joueurs, Riyad Mahrez et Islam Slimani en l’occurrence.

Ces derniers ont affirmé, lors d’une conférence de presse tenue le vendredi soir, que c’était une » humiliation pour un grand pays comme l’Algérie de ne pas avoir actuellement un stade répondant aux normes internationales capable d’accueillir les matchs de l’équipe championne d’Afrique en titre « , qualifiant de » honte » un terrain pareil.

Sur ce, Abderezak Sebgag a décidé de limoger le nouveau directeur central chargé des infrastructures et équipements et des études prospectives, ce samedi 09 octobre 2021, après à peine un mois de son installation.

Dans le même contexte, le ministre de la Jeunesse et des sports a confié la gestion du stade à la fédération algérienne de football. Cette dernière doit faire le nécessaire pour garantir une bonne pelouse aux Fennecs, en prévision de leur dernier match de la phase de groupes des éliminatoires du Mondial face au Burkina Faso.