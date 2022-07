Stade de Baraki : un adversaire de marque pour l’inauguration ?

La date de livraison du nouveau stade de Baraki est prévue pour le mois de novembre 2022. L’Algérie va bientôt réceptionner son « joyau » aux normes mondiales. Pour l’inaugurer, un match amical Algérie-Belgique est au menu.

Lancés en 2009, les travaux de construction du nouveau stade de Baraki vont bientôt s’achever. Les dernières images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent bien qu’il ne reste que quelques retouches pour que le nouveau stade d’Alger soit enfin opérationnel pour abriter les matchs de la sélection nationale et éventuellement ceux du championnat.

En effet, et alors que la pelouse est déjà verdoyante, les chaines dans les tribunes ont été posées. On cite également, entre autre, la salle des conférences de presse qui est prête ainsi que les projecteurs et l’écran géant qui ont été installés. Si tout se déroule comme prévu, l’Algérie devrait réceptionner son nouveau stade le mois de novembre prochain. Un véritable « Joyau » qui répond aux normes mondiales. Ce sera sans doute un grand acquis pour notre pays qui prétend accueillir la coupe d’Afrique des nations 2027.

Algérie-Belgique pour l’inauguration ?

Sauf mauvaise surprise, le nouveau stade de Baraki devrait être opérationnel à partir du mois de novembre. C’est la sélection nationale qui va l’inaugurer.

A cet effet, la fédération algérienne de football veut programmer un match amical face à une grande nation de football pour l’inauguration. On parle d’un Algérie-Belgique au début du mois de novembre prochain.

Comme tout le monde le sait, la fédération belge de football a sollicité son homologue algérien pour la programmation d’une joute amicale. Mais comme les Diables Rouges seront concernés par la Ligue des Nations en mois de septembre, tout porte à croire que les deux nations devraient se rencontrer en amical en mois de novembre. Ce sera donc l’occasion pour inaugurer le nouveau stade de Baraki face à un sparring-partner de marque.

Il est à rappeler que l’Algérie devrait réceptionner deux autres nouveaux stades dans les prochains mois. Il s’agit de Douera et de Tizi-Ouzou. Les travaux de construction avancent bien et devraient s’achever en 2023.