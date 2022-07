Stade de Baraki : Belaribi fait le point sur l’avancée des travaux

La modernisation des infrastructures sportives algériennes prend de plus en plus forme. Après l’inauguration et la mise en exploitation du nouveau stade olympique d’Oran, baptisé Miloud Hedefi, les établissements sportifs en Algérie connaîtront un nouvel arrivé très prochainement.

En effet, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanise et de la Ville, Monsieur Tarek Belaribi, a montré le bout du tunnel quant à la réception de nombreuses infrastructures sportives. Ainsi, le ministre Belaribi a indiqué que « le nouveau stade de la capitale, le stade de Beraki, sera inauguré bientôt » annonce-t-il ce samedi.

Très attendue, cette infrastructure de la banlieue sud de la capitale, Alger, donnera une nouvelle dimension aux stades algériens. Avec sa capacité qui dépasse les 40 mille spectateurs, le stade de Baraki serait l’endroit prisé des spectateurs et des sportifs algériens.

En outre, selon le ministre de l’Habitat algérien, Tarik Belaribi, le parc des grands stades algériens sera renforcé par la réception des stades de Douira et de Tizi-Ouzou. Ce dernier, en suspens depuis deux ans, « a renoué avec les travaux. » confirme le ministre.

Le grand jour arrive

À l’approche de la coupe d’Afrique des joueurs locaux, CHAN 2023, organisée en Algérie, les préparatifs pour cet événement continental passent à la vitesse supérieure.

Après la délégation des travaux de construction des nouveaux stades au ministère de l’Habitat, ces derniers semblent très proches de leur dénouement. Dans ce sens, le ministre Belaribi a indiqué que « les travaux de construction du stade de Douira connaissent une avancée remarquable ».

Avec des nouveaux stades qui répondent aux normes requises par les différentes associations et instances internationales, l’Algérie passera un cap dans le secteur des infrastructures sportives.