Stade Brestois : Slimani victime de racisme à Clermont-Ferrand

L’international algérien Islam Slimani a été victime cet après-midi des propos racistes lors du match ayant opposé le Stade Brestois à Clermont Foot de la part d’un joueur adverse. Reste à savoir maintenant si ce dernier sera sanctionné ou non, tout dépend le rapport du commissaire au match.

Le Stade Brestois a disputé cet après-midi le match de la 12e journée de la Ligue 1 Uber Eats qui l’a opposé à Clermont Foot. Si les Brestois ont bien savouré le brillant succès décroché en dehors de la maison, ça n’a pas été le cas pour l’international algérien Islam Slimani qui a passé, faut-t-il le dire, un sale après-midi.

En effet, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a dénoncé d’insultes racistes à son égard de la part d’un joueur adverse, en l’occurrence Johan Gastien, comme on peut le voir sur la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Cette dernière montre le joueur se diriger droit vers le commissaire au match pour lui dire : « Il m’a traité de sale Arabe, il m’a traité de sale Arabe, Ok ». Une façon par laquelle « SuperSlim » voulait lui demander de mentionner sur sa feuille les propos racistes dont il a été victime.

Chose qui aurait été faite par le commissaire au match. L’affaire devrait être traitée par la commission de discipline de la ligue du football français. Reste à savoir si le joueur de Clermont Foot écope des sanctions à la suite de ses insultes racistes envers Slimani.

Brest sort la tête de l’eau, Slimani toujours muet

Après plusieurs matchs de disette, le Stade Brestois renoue enfin avec la victoire. En effet, il s’est imposé brillamment cet après-midi en dehors de la maison sur un score sans appel de trois buts à un. Une victoire ô combien importante car elle lui a permit de quitter la lanterne rouge. Le club Breton occupe désormais la 17e place et pourra poursuivre sa mission de sauvetage.

Reconduit parmi le onze de départ, Islam Slimani reste muet. Se contentant par un seul but depuis l’entame de la saison, l’international algérien est dans le dur. On espère qu’il puisse débloquer son compteur but dans les plus brefs délais.