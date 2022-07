Stade 5 juillet : la date de réouverture connue

Le stade 5 juillet va rouvrir ses portes entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre. Une bonne nouvelle pour les clubs algérois, notamment ceux qui sont engagés dans les différentes compétitions continentales.

Il y a quelques jours, la direction du complexe olympique Mohamed Boudiaf a décidé de fermer le stade 5 juillet 1962 pour travaux de réhabilitation, et ce, sur instruction du ministère de la jeunesse et des sports. Une décision qui intervient quelques heures seulement après la visite officielle du président de la CAF, Patrice Motsepe.

Alors qu’on croyait que l’enceinte olympique serait fermée jusqu’au mois de janvier prochain, à l’occasion de l’entame du CHAN-2023, ce ne sera finalement pas le cas. En effet, elle sera de nouveau opérationnelle entre la fin du mois d’août et le début du mois de septembre.

« Le stade 5 juillet ne sera pas fermé jusqu’au mois de janvier prochain. Certes, les travaux de réhabilitation font partie du projet de modernisation du stade en prévision du prochain CHAN, mais il sera de nouveau opérationnel fin août début septembre ». a déclaré le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, lors de la conférence de presse qu’il a tenue mardi dernier, en marge d’une rencontre d’évaluation de la participation algérienne aux JM 2022.

Une bonne nouvelle pour les clubs algérois

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle ne pourra que réjouir les clubs algérois. En effet, ils pourront disputer les matchs du championnat au stade 5 juillet, on cite notamment le grand derby algérois opposant l’USMA au MCA.

Mieux, les clubs engagés dans les différentes compétitions continentales pourront demander à être domiciliés à l’enceinte olympique, au lieu d’aller jouer au stade Mustapha Tchaker de Blida. On cite le CRB et la JSK (Ligue des champions africaine) et l’USMA (coupe de la CAF).

Comme tout le monde le sait, le stade 5 juillet répond aux normes exigées par la CAF. Il est donc homologué pour abriter les matchs des différentes épreuves africaines.