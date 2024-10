Stabilité ou hausse des devises : que révèlent les chiffres de la Banque et du marché noir ?

Les cours de change des principales devises étrangères semblent observer une certaine stabilité au niveau du marché officiel de la Banque d’Algérie. Mais cette stabilité contraste avec l’envolée que connaissent les devises au niveau du marché informel.

Les cotations commerciales de la Banque du 24 et le 28 octobre 2024 indiquent que l’euro se maintient à 144,11 dinars algériens à l’achat et 144,15 dinars à la vente. Le dollar canadien affiche des taux stables aussi, avec 96,57 dinars à l’achat et 96,60 dinars à la vente.

Quant au dollar américain, il se stabilise à 133,49 dinars à l’achat et 133,50 dinars à la vente, alors que la livre sterling reste positionnée à 173,13 dinars à l’achat et 173,15 dinars à la vente.

Évolution des devises en Algérie : qu’en est-il du marché informel ?

Toutefois, sur le marché parallèle, les écarts se creusent. L’euro garde sa position s’échangeant à 249,00 dinars à l’achat et 252,00 dinars à la vente. De son côté, le dollar canadien s’échange à 165,00 dinars à l’achat et 168,00 dinars à la vente.

Alors que le taux de change du billet vert américain, sur ce même marché, s’élève à 225,00 dinars à l’achat et 228,00 dinars à la vente. Enfin, la livre sterling atteint des niveaux impressionnants sur le marché noir, avec un taux de 291,00 dinars à l’achat et 293,00 dinars à la vente.

Hadj 2025 : à combien s’échange le riyal saoudien en Banque et au marché noir ?

Les préparatifs pour la nouvelle saison du pèlerinage battent leur plein en Algérie. Après avoir annoncé le début des inscriptions au tirage au sort du Hadj 2025, le ministère de l’Intérieur a mis en ligne un rappel important concernant la date limite d’inscription. Celle-ci est fixée au dimanche 27 octobre 2024.

Quant aux taux de change, il est important de noter que la monnaie saoudienne s’établit à 35,54 dinars algériens à l’achat et 35,55 dinars à la vente au niveau du marché officiel. Sur le marché parallèle, le riyal saoudien se négocie à des valeurs plus élevées, atteignant 60,00 dinars à l’achat et 62,00 dinars à la vente.