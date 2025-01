Stabilité ou envolée des devises sur le marché noir : où en est l’euro ce dimanche 12 janvier ?

Après une période d’instabilité marquée par de fortes fluctuations, les devises semblent retrouver un certain équilibre sur le marché noir. La monnaie européenne, en particulier, a connu des variations spectaculaires depuis décembre dernier, alternant entre des hausses vertigineuses et des baisses significatives. Depuis la semaine dernière, l’euro affiche un taux relativement stable.

Sur le marché parallèle, l’euro unique s’échange à 250 dinars algériens à l’achat et 254 dinars à la vente. Le dollar américain, de son côté, conserve des valeurs stables aussi. Il s’échange à 238 dinars algériens à l’achat et 242 dinars à la vente, confirmant une certaine constance sur le marché informel.

La monnaie britannique, quant à elle, continue d’afficher des taux élevés. La livre sterling s’achète à 296 dinars et se vend à 300 dinars, un niveau qui reflète sa robustesse face au dinar algérien. Pour ce qui du dollar canadien, il s’établit à 163 dinars à l’achat et 168 dinars à la vente.

Banque d’Algérie : quels sont les taux de change du marché officiel ?

Les chiffres de la Banque d’Algérie pour la période du 9 au 13 janvier 2025 confirment aussi une tendance marquée par la stabilité des taux de change officiels. L’euro affiche un taux d’achat de 140,11 dinars algériens et un taux de vente de 140,15 dinars algériens.

Le dollar américain, deuxième devise la plus prisée sur le marché algérien, conserve également des cours stables. Il s’échange à 135,97 dinars algériens à l’achat et à 135,99 dinars à la vente.

Quant à la livre sterling, elle suit une dynamique similaire. Son taux officiel est fixé à 166,53 dinars algériens à l’achat et 166,63 dinars à la vente. Enfin, la monnaie canadienne, pour sa part, s’inscrit dans cette même tendance. Le dollar canadien s’échange à 94,40 dinars algériens à l’achat et 94,44 dinars à la vente.

En bref…

Les devises étrangères affichent une stabilité remarquable sur les marchés officiel et informel ce dimanche 12 janvier 2025. L’euro, le dollar américain, la livre sterling et le dollar canadien montrent tous une dynamique globalement stable, reflétant une période de calme sur ces deux canaux de change en Algérie. Mais il est important de garder un œil attentif, car différents facteurs peuvent influencer l’évolution des taux de change, notamment au niveau du marché parallèle qui reste très imprévisible et souvent instable.