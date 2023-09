Stabiliser les prix des viandes et des produits de large consommation : les promesses de Henni

Le Ministre de l’Agriculture Abdelhafid Henni a annoncé aujourd’hui des mesures strictes pour renforcer la production agricole de produits de consommation essentiels tels que les légumes, les fruits, et les viandes.

En effet, dans une déclaration faite en marge de l’ouverture de la session parlementaire ordinaire 2023/2024 au Parlement, le Ministre de l’Agriculture, Abdelhafid Henni, a exprimé sa détermination à garantir la sécurité alimentaire et la stabilité des prix en prenant des mesures concrètes pour améliorer la production agricole nationale.

Le Ministre Henni a souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour garantir l’approvisionnement en légumes, fruits, viandes, et œufs. Il a annoncé que ces mesures seront mises en place rapidement pour répondre aux besoins alimentaires essentiels de la population.

Trois programmes nationaux clés

De plus, le ministre a dévoilé la mise en place de trois programmes nationaux majeurs pour renforcer la production agricole et protéger les agriculteurs.

Programme d’expansion de la production de dattes

Abdelhafid Henni a révélé que le premier programme national vise à étendre la production de dattes. Les dattes sont un aliment de base dans de nombreuses régions d’Algérie, et ce programme vise à augmenter leur production pour répondre à la demande croissante.

Programme d’expansion de la production d’olives

Un autre programme national crucial concerne l’expansion de la production d’huile d’olive. L’huile d’olive est un ingrédient clé de la cuisine méditerranéenne, et l’Algérie est un producteur majeur. Le gouvernement s’efforce d’accroître la production d’huile d’olive, en particulier dans les régions du Sahara et du Sud.

Programme de soutien aux éleveurs

Le troisième programme national est axé sur la protection des éleveurs, en particulier en ce qui concerne la distribution d’aliments pour animaux subventionnés. Il vise également à stimuler la production de dattes pour répondre à la demande croissante de ce fruit sucré et nutritif.

Le Ministre de l’Agriculture a souligné l’importance de ces initiatives pour renforcer la sécurité alimentaire de l’Algérie et garantir la stabilité des prix des denrées alimentaires essentielles. Et il a mis en avant la nécessité de diversifier la production agricole pour rendre le secteur plus résilient face aux défis climatiques et économiques.

Investissements dans le secteur agricole

Ainsi, pour mettre en œuvre ces programmes, le gouvernement prévoit des investissements importants dans le secteur agricole. Ces investissements visent à moderniser les infrastructures agricoles, à soutenir les agriculteurs avec des subventions et à promouvoir la recherche agricole pour améliorer les rendements et la qualité des produits.

Pour conclure, le ministre de l’Agriculture, Abdelhafid Henni a également évoqué l’importance d’encourager la jeunesse à s’engager dans l’agriculture. Il a souligné les opportunités offertes par le secteur agricole en termes d’emploi et d’entrepreneuriat. Le gouvernement envisage de mettre en place des programmes spécifiques pour soutenir les jeunes agriculteurs et les aider à accéder aux ressources nécessaires.