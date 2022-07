SSC Naples : l’avenir d’Ounas en danger

Adam Ounas vit une situation très compliquée au SSC Naples. L’international algérien a décliné une proposition de la direction de son club pour prolonger son contrat. Cette dernière le menace de le mettre en marge du groupe lors de la phase aller. Ce qui complique encore la situation, c’est qu’aucun club ne s’est manifestée pas pour racheter le contrat de l’international algérien.

Alors que la plupart des joueurs de la sélection nationale ont tranché sur leur future destination, ce n’est pas le cas pour Adam Ounas. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est entrain de vivre une situation très difficile avec le SSC Naples. Selon les médias italiens, la direction du club napolitain a fait une proposition au joueur pour prolonger son contrat, qu’il a fini par la décliner.

Et pour cause, le jeune attaquant de 26 ans refuse d’être prêté une nouvelle fois pour un autre club. Il veut bénéficier d’un bon de sortie et choisir lui-même un nouveau club dans lequel il va rebondir.

Ounas risque de passer 6 mois loin de la compétition officielle

Selon le média italien «Corriere Dello Sport», la direction du SSC Naples est décidée de mettre Adam Ounas en marge du groupe dans le cas où il refuse de prolonger son contrat qui expirera en 2023. Ce qui complique encore la situation, c’est qu’aucun club ne s’est manifesté pour racheter le contrat du joueur.

Certes, l’ailier droit de la sélection nationale a des touches avec plusieurs clubs européens. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, aucun courtisan ne veut s’assoir avec la direction napolitaine autour d’une table pour négocier le transfert du joueur.

Ainsi, le talentueux joueur risque de passer six mois loin de la compétition officielle. Il faut dire que le bras de fer qui l’oppose à la direction de son club met son avenir en danger. Cela inquiète le sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, aura besoin de son attaquant en prévision des prochaines importantes échéances.

A rappeler qu’Adam Ounas a reçu plusieurs contacts de différents clubs européens. De l’Italie, de l’Angleterre ou encore de la Turquie, il ne manque pas d’offres. Mais il doit trouver un accord avec le SSC Naples pour une séparation à l’amiable. Une fois sa libération dans la main, il pourra rejoindre un club qui lui permettra de relancer sa carrière.