Sri Lanka : une touriste algérienne droguée et jetée d’une falaise par un ex-policier

Un ancien inspecteur de police, travaillant comme chauffeur de taxi, a été arrêté ce mardi 13 mai à Nuwara Eliya au Sri Lanka. Il est accusé d’avoir drogué une touriste algérienne, âgée de 26 ans, de lui avoir dérobé des objets d’une valeur importante et de la jeter d’une falaise.

Au Sri Lanka, une jeune Algérienne de 26 ans a été victime d’une violente agression orchestrée par un chauffeur de taxi. Après l’avoir droguée, il l’a jetée d’une falaise d’environ dix mètres. Selon la presse locale qui cite des sources policières, l’agresseur serait un ancien inspecteur de police.

Il est important de rappeler que le Sri Lanka est classé par Lonely Planète, le célèbre magazine de voyage de référence, comme une destination potentiellement dangereuse pour les femmes voyageant seules. Les incidents comme celui tragiquement subi par cette touriste algérienne viennent malheureusement renforcer ces avertissements, d’où l’importance de prendre en considération les recommandations de sécurité.

Une Algérienne de 26 ans victime d’une violente agression au Sri Lanka

La touriste algérienne S.A., arrivée au Sri Lanka le 7 mai dernier selon le rapport de la police, a entamé son séjour à Kandy, une ville du centre du pays. Elle a ensuite poursuivi son voyage en Nuwara Eliya. Par ailleurs, pour faciliter ses déplacements, elle a réservé un van en ligne.

Selon les sources policières, le chauffeur lui a offert une boisson aux fruits, ce qui lui a causé une perte de connaissance. Après l’avoir rendue inconsciente, le suspect a emmené la jeune femme dans une zone isolée et l’a sortie du véhicule et jetée d’un précipice d’environ dix mètres.

Avant de prendre la fuite, il a dérobé ses affaires, dont la valeur totale est estimée par la police à 800 000 roupies, soit 8 438 euros.

Un inspecteur de police à la retraite arrêté

Bien que blessée, la jeune femme a réussi à parcourir plusieurs kilomètres pour arriver jusqu’au poste de police le plus proche d’elle. Et ce, pour signaler l’agression et porter plainte avant d’être transférée vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Parallèlement, une enquête judiciaire a été ouverte pour retrouver les traces de l’auteur de cette agression et éclaircir les circonstances exactes de cet incident.

Par ailleurs, ce mardi matin, la police d’Ella a annoncé l’arrestation de l’agresseur et la récupération du véhicule utilisé, ainsi que deux téléphones de la victime, d’une valeur de 500 000 roupies. Le suspect est un ancien inspecteur de police, âgé de 70 ans, travaillant comme un chauffeur de taxi.

