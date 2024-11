Squid Game s’invite sur les Champs-Élysées : Inoxtag et Just Riadh prêts à relever le défi

Prêts à rejouer ? Netflix France invite ses spectateurs à vivre l’expérience ultime ! L’une des épreuves les plus emblématiques de la série coréenne, Squid Game, va prendre vie en plein cœur de Paris, sur les prestigieux Champs-Élysées.

Les fans de ce thriller pourront, ainsi, tester leurs nerfs et leurs stratégies dans une reconstitution fidèle et immersive. Le jeu commencera le 1ᵉʳ décembre 2024 … Qui sera le prochain gagnant ?

À LIRE AUSSI : Inoxtag, le youtubeur franco-algérien, élu Homme de l’année GQ 2024

Squid Game : Maghla, Inoxtag et Just Riadh animent un « 1, 2, 3, Soleil » géant à Paris

L’engouement autour de Squid Game n’affaiblit pas. Pour le grand plaisir de ses fans, Netflix a levé un coin du voile sur la saison 2, dont la diffusion est prévue à partir du 26 décembre prochain.

Mais ce n’est pas tout. La plateforme de streaming, en collaboration avec le comité des Champs-Élysées, organise un événement exceptionnel, histoire de donner un avant-goût de la nouvelle saison et de raviver l’enthousiasme des fans.

Par ailleurs, sous le regard de la poupée emblématique de la série, Young-Hee, 456 joueurs, tirés au sort, vont participer à un géant « 1, 2, 3, Soleil ». Les vainqueurs de cette épreuve seront conviés à la diffusion de la saison 2 du thriller à Paris le 10 décembre 2024.

C’est maintenant ou jamais. Réservez vos places pour la zone spectateurs via le lien en bio. pic.twitter.com/xwOXnkcSxx — Netflix France (@NetflixFR) November 26, 2024

« 1, 2, 3, Soleil » géant à Paris… Tous les coups sont permis

Les 456 jours seront répartis en trois équipes emmenées par les trois influenceurs : Inoxtag, le Youtubeur qui a gravi l’Everest, Just Riadh, l’influenceur d’origine algérienne et enfin Maghla, vidéaste et streameuse française.

Attention, il est indispensable pour les participants d’avoir 12 ans, car tous les coups sont permis pour suivre les pas de l’héro de la série Seong Gi-Hun. En revanche, Netflix appelle les joueurs à la bienveillance et encourage le fair-play, et insiste sur le fait que tout comportement malveillant sera sanctionné.

Le jeu s’étend sur une deuxième partie. Les organisateurs invitent le grand public à participer à une deuxième partie pour donner lieu à un spectacle unique et plein de rebondissements que chacun pourra observer depuis les deux côtés de l’avenue.

Qui est chaud pour un 1, 2, 3, soleil sur les Champs-Elysées ? pic.twitter.com/47Wnm2vfO6 — Netflix France (@NetflixFR) November 25, 2024

Même si vous ne faites pas partie des 456 joueurs sélectionnés pour participer à ce jeu, il est possible de suivre le spectacle en direct, notamment sur la chaîne d’Inoxtag, le dimanche 1ᵉʳ décembre 2024 à partir de 13 h 15.

À LIRE AUSSI : Digital Creator Awards 2024 : les créateurs de contenu algériens brillent à Doha