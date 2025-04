« Spring Escape » : Air Algérie relance les bons plans voyage pour le printemps 2025

Air Algérie continue ses offres spéciales pour faciliter les déplacements de ses voyageurs. Après le tarif Light Trip, la compagnie aérienne nationale dévoile, dans une récente vidéo, sa nouvelle promotion Spring Escape.

Fidèle à son nom, la nouvelle promotion Spring Escape d’Air Algérie offre la possibilité de réduire considérablement le coût des billets pour les voyages prévus au printemps 2025. Les détails de cette offre suivent.

À LIRE AUSSI : Air Algérie accélère son envol en Afrique avec 40 vols hebdomadaires à l’horizon 2026

Nouvelle offre Spring Escape : que propose Air Algérie pour le printemps 2025 ?

Après le froid de l’hiver, le printemps offre des températures confortables pour voyager avec un climat agréable. Cette période, attrayante pour beaucoup, permet de profiter des tarifs les plus abordables des compagnies aériennes, telles que les nouvelles offres d’Air Algérie.

Pour les voyages du printemps 2025, Air Algérie lance « Spring Escape ». Cette offre promotionnelle permet de réaliser d’importantes économies sur les billets d’avion. Cette nouvelle promotion est disponible pour la réservation jusqu’au 23 avril 2025.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale indique que ces réductions concernent les voyages programmés pour la période allant du 14 avril au 14 juin 2025.

Quelles sont les destinations concernées ?

Plusieurs destinations sont concernées par cette nouvelle offre d’Air Algérie, à l’instar du Canada, de la Jordanie et de la Turquie. Cette promotion offre la possibilité de voyager confortablement, avec un billet complet, durant le printemps à des prix réduits.

Les nouveaux tarifs d’Air Algérie s’affichent comme suit :

Depuis Alger vers Montréal au Canada : à partir de 82 960 dinars ;

au Canada : à partir de 82 960 dinars ; Au départ d’Annaba vers Istanbul en Turquie : au prix de 35 940 dinars algériens ;

en Turquie : au prix de 35 940 dinars algériens ; Au départ de l’aéroport d’Alger vers Amman en Jordanie : à partir de 51 600 dinars.

D’autres destinations sont aussi concernées par la nouvelle offre d’Air Algérie. En France par exemple, la compagnie met le cap sur Marseille, Lyon, Paris et Toulouse. Au Royaume-Uni, elle met en promotion ses vols à destination des aéroports de Londres Heathrow et Stansted, en plus du Caire en Égypte, Francfort en Allemagne, Rome et Milan en Italie, Vienne en Autriche et Lisbonne au Portugal.

Ces prix s’appliquent sur les billets de voyage économiques en aller-retour de la compagnie. Air Algérie indique sur son site que le remboursement n’est pas autorisé, en revanche, il est possible de modifier son billet sous condition de payer un supplément.

Pour rappel, Air Algérie a aussi dévoilé une autre offre promotionnelle « Light Trip », destinée aux voyageurs souhaitant voyager léger vers l’Europe. Cette promotion, valable jusqu’au 30 avril 2025, s’applique aux vols aller-retour programmés jusqu’au 25 octobre 2025. Les destinations concernées incluent plusieurs villes européennes majeures avec des tarifs particulièrement attractifs : Milan à partir de 23 300 dinars, Rome à 18 500 dinars, Genève à 22 200 dinars, Paris-Orly depuis Annaba à 20 000 dinars et Marseille depuis Oran à partir de 15 000 dinars.

À LIRE AUSSI : Air Algérie lance l’offre “Light Trip” : des vols aller-retour à bas prix pour l’été 2025