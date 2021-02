Spoutnik-V en Algérie : Frater-Razes fixe la date de fabrication

Abderrahmane Boudiba, le secrétaire général du Laboratoire Frater-Razes de production pharmaceutique, chargé de produire localement le vaccin anti Covid-19 Spoutnik 5, a révélé que ce dernier sera prêt dans deux mois.

Le secrétaire général du laboratoire Frater-Razes, a confirmé à la radio algérienne que « la fabrication du vaccin Spoutnik-V contre le Coronavirus se fera dans les deux mois, dés l’arrivée de la matière première qui sera importée de Russie ».

Abderrahmane Boudiba a expliqué que le laboratoire possède des compétences scientifiques élevées dans le domaine de la fabrication de médicaments produits par des cellules, indiquant que le laboratoire Frater-Razes a fabriqué le premier produit à travers les cellules, « Varenox », qui est actuellement décrit dans le protocole de traitement pour Covid-19.

Le porte-parole a ajouté que « les compétences scientifiques algériennes et étrangères au niveau des laboratoires sont responsables de la fabrication biotechnologique et scientifique du vaccin contre le Coronavirus », et que l’Algérie possède les capacités de production du vaccin.

Frater Razes en discussion avec un partenaire russe pour la production du vaccin

Il est à noter que, le laboratoire algérien de production pharmaceutique « Frater Razes » est en discussion avec un opérateur russe pour la production locale du vaccin « Spoutnik V » contre le virus Covid-19.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed a fait savoir que le dossier technique pour la production du vaccin a été transmis à l’Agence nationale du médicament depuis un mois et demi.

Il existe quatre phases pour la production de ce vaccin dont deux phases peuvent être réalisées par les opérateurs nationaux, selon lui. Deux autres phases en amont concernent la biotechnologie consistant en l’utilisation de cellules vivantes pour la production du vaccin.

Le ministère de l’industrie pharmaceutique envisage de couvrir le marché national, mais aussi d’exporter au futur proche vers d’autres pays de la région et du continent.