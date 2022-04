Sporting Portugal : Slimani élu meilleur joueur du mois de mars

Islam Slimani, l’International algérien, a été élu le meilleur joueur du mois de mars du championnat par les entraîneurs de la Liga Portugal bwin. Un prix amplement mérité pour l’attaquant international Algérien.

Bientôt 34 ans, Islam Slimani semble avoir retrouvé une seconde jeunesse. Ayant quitté l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato hivernal, il a décidé de revenir au Sporting Portugal. Visiblement, il a fait le bon choix puisque le club portugais lui a permis de retrouver son meilleur niveau. Ses statistiques plaident largement en sa faveur, en inscrivant 4 buts et en délivrant 11 passes décisives dans 11 matchs disputés dans toutes compétitions confondues.

Deux semaines après avoir été élu meilleur joueur du mois de mars par le syndicat des joueurs, le meilleur buteur de la sélection nationale Algérienne se voit décerner un nouveau prix. En effet, il a été élu le meilleur joueur du mois de mars du championnat par les entraineurs de la Liga Portugal bwin. Un prix amplement mérité pour le joueur et ses efforts ont été récompensés.

Un prix pour se consoler

L’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde au Qatar, après avoir perdu le match retour face au Cameroun au stade Mustapha Tchaker de Blida (1-2), s’est répercutée d’une manière négative sur l’état d’esprit d’Islam Slimani. De retour aux entrainements collectifs de son équipe, le Sporting Portugal, il a été l’auteur d’un comportement inapproprié envers son entraineur Ruben Amorim. Ce dernier a fini par l’écart du dernier match face à Tandella.

Mais il semble que tout est rentré à l’ordre. Le joueur a écopé une sanction sportive, celle de l’écarter du match du week-end dernier, et a repris le plus normalement du monde les entrainements avec ses coéquipiers. Le prix du meilleur joueur du mois de mars par les entraineurs du championnat portugais qui lui a été décerné ne pourra que le consoler après la désillusion des Verts et du coup, retrouver certaines ressources mentales.

Super Slim devra donc désormais se concentrer sur les prochains rendez-vous qui sont au menu de son équipe le Sporting Portugal. Son dernier différent avec son entraineur fait parti désormais du passé et l’attaquant en question tâchera à effectuer son retour à partir de la grande empoignade face au Benfica Lisbonne qui aura lieu dimanche prochain, pour le compte de la 30e journée du championnat portugais. Un match où les coéquipiers de Slimani visent la victoire pour se rapprocher du leader le FC Porto.