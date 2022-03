Sporting CP : Slimani buteur, relance sa saison

Pour sa deuxième titularisation de la saison, Islam Slimani n’a pas manqué l’occasion pour faire parler son talent de buteur. L’équipe de Sporting Lisbonne recevait l’équipe d’Arouca pour le compte de la 25ᵉ journée du championnat portugais baptisé Liga Portugal Bwin.

L’attaquant algérien a été au rendez-vous en inscrivant les deux buts victorieux pour son équipe. Le Sporting CP a su garder les 3 points de la rencontre sur son terrain et à éviter le piège de l’équipe qui occupe la dernière place avant le trio relégable. Le buteur historique de l’équipe d’Algérie a débloqué le match pour son équipe à la première minute de la seconde période suite à un corner parfaitement dévié par le Fennec de sa tête.

Slimani ne s’est pas arrêté sur ce but qui porte sa marque de fabrique et a doublé la mise pour son équipe avant l’heure du jeu en convertissant un centre de moyenne portée de son pied droit. Ce qui a permis aux Lions Lisboètes de consolider leur place de dauphin et de garder le suspense jusqu’au bout en titillant le fauteuil du leader.

Un doublé pour le moral

Islam Slimani ne semble pas oublier le chant de l’une de ses anciennes équipes en championnat algérien. L’attaquant qui a fait ses preuves au CRB, a mis son premier doublé de la saison, faisant, ainsi, améliorer son ratio qui s’élève maintenant à 3 buts et une passe décisive en 5 matchs depuis son retour au club de la capitale portugaise. Pour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne, ses deux réalisations seront bénéfiques pour espérer retrouver une dynamique qui sera au service d’un certain Djamel Belmadi qui l’a défendu lors de sa dernière conférence de presse. Le sélectionneur algérien espère tirer le meilleur de ses joueurs en vue de la prochaine rencontre cruciale pour les Fennecs face au Cameroun.

La prestation d’Islam Slimani face à l’équipe d’Arouca pourrait être le début d’une série prolifique pour l’attaquant algérien qui refuse de se plier à la condition de l’âge et de prendre sa retraite dans un championnat exotique. Le joueur de 33 ans enchaine les titularisations (après celle de la précédente journée où il a inscrit le but qui a arraché le point du match nul pour son équipe contre la formation de Maritimo), les bonnes performances et confirme les attentes placées en lui par son entraineur portugais, Ruben Amorim, qui n’a pas hésité à donner son approbation pour rouvrir les portes du club à Slimani, faisant en sorte que ce dernier continue son aventure sur les terrains européens avec cette équipe qui l’a déjà connu auparavant.