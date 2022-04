Sporting CP : Slimani a-t-il été écarté à cause du jeûne ?

Le torchon brûle entre l’attaquant algérien Islam Slimani et l’entraîneur de son club portugais Ruben Amorim. En effet, l’entraîneur du Sporting CP n’a pas retenu le Fennec de l’équipe nationale lors de la rencontre qui a opposé son club à Tondela en championnat, puis au FC Porto dans la Taça de Portugal, justifiant cet écartement par le manque d’énergie et d’entrain chez Slimani au cours des séances d’entraînement.

Depuis la défaite dramatique de l’Algérie face au Cameroun à Blida et son élimination de la Coupe du monde 2022, l’international algérien Islam Slimani vit des temps durs au sein de son club portugais, le Sporting CP, notamment à cause des tensions qui ne cessent de s’accroître avec son coach Ruben Amorim.

En effet, l’entraîneur du Sporting CP a une nouvelle fois écarté le nom d’Islam Slimani de la liste des joueurs retenus pour faire face au FC Porto dans la Taça de Portugal. Pour justifier son attitude, Ruben Amorim a laissé entendre que l’attaquant algérien ne se donnait pas à fond lors des séances d’entraînement, particulièrement avec le jeûne du mois sacré de Ramadan.

« Ceux qui sont les plus appliqués aux entraînements sont appelés. Je peux prendre le risque de perdre la Coupe, mais je ne changerais jamais de méthodes. Les entraînements signifient beaucoup pour moi », a expliqué le coach du Sporting CP.

Ce vendredi, Islam Slimani est sorti de son silence et s’est exprimé, par le biais d’une story sur son compte Instagram, pour répondre à son entraîneur qui l’a mis à l’écart. Dans son message, l’attaquant algérien a affirmé que le jeûne ne l’empêche pas de s’entraîner avec dévouement pour son club.« Sans manger, ni boire, je me suis toujours entraîné avec dévouement pour mon club. Et personne ne peut m’enlever ça », lit-on sur la publication du talentueux attaquant des Verts.

Liga Portugal bwin : Slimani élu meilleur joueur du mois de mars

À bientôt 34 ans, et après avoir quitté l’Olympique Lyonnais, Islam Slimani continue de se distinguer grâce à sa performance spectaculaire et exceptionnelle sur le terrain. En mars dernier, le légendaire butteur des Verts a été élu le meilleur joueur du mois en championnat par les entraîneurs de la Liga Portugal bwin.

Un prix bien mérité pour récompenser les efforts de Slimani, mais surtout pour le consoler après l’amère défaite qu’a subie la sélection nationale à Blida dans le cadre du match retour face au Cameroun, une défaite dure, vécue comme un deuil et qui a eu des répercutions négatives sur l’état d’esprit d’Islam Slimani qui avait eu un comportement inapproprié avec son entraîneur Ruben Amorim lors des entraînements collectifs.