SPIEF 2024 : Aperçu de la 27e édition du Forum économique

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) qui se tiendra du 5 au 8 Juin 2024 est un événement unique dans le monde de l’économie et des affaires. Le SPIEF existe depuis 1997 et depuis 2006, il est organisé avec le patronage et la participation du Président de la Fédération de Russie.

Le SPIEF est l’un des événements commerciaux les plus importants au monde. Les perspectives de développement durable de l’économie mondiale sont plus pertinentes que jamais, en particulier dans le contexte actuel de turbulences provoquées par la transformation des alliances économiques internationales, l’injustice sociale croissante et l’instabilité des relations commerciales et politiques. Le Forum est un espace de confiance unique qui offre des conditions égales à tous les acteurs de l’économie.

Ce forum économique a acquis une grande renommée internationale pour être la principale activité de l’hémisphère oriental dans laquelle il rassemble des dirigeants mondiaux, des dirigeants d’entreprises, des investisseurs et des universitaires pour discuter des problèmes économiques mondiaux, explorer de nouvelles voies vers la croissance économique mondiale, générer de nouvelles opportunités commerciales, discuter des nouvelles tendances, construire des alliances stratégiques et présenter des compétences mondiales pour assurer le développement durable.

Le SPIEF constitue la fenêtre la plus importante pour faire des affaires avec les marchés d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et de Russie, qui ont conclu dans le passé plus de 900 accords économiques pour plus de 40 000 000 de dollars.

Le vaste programme éducatif du Forum, avec des tables rondes et des séminaires sur divers sujets liés aux affaires et à l’économie, fournira aux entreprises des informations sur les tendances et les stratégies de développement mondiales, et pourra également servir d’opportunité aux entrepreneurs pour obtenir du financement pour leurs entreprises.

En plus de 20 ans d’histoire, le Forum est devenu la principale plate-forme internationale de contact entre les représentants du monde des affaires, ainsi qu’un espace de débat sur les questions économiques fondamentales pour la Russie, les marchés en développement et le monde en général. L’édition 2023 a été rehaussée par la participation du Président Algérien, M. Abdelmadjid Tebboune

Parmi les principaux thèmes qui seront présentés, se distinguent toutes les branches de l’économie et le secteur non manufacturier, mais principalement les services financiers et d’assurance, les technologies de l’information, la santé, l’éducation et la science, les télécommunications, la construction, l’immobilier, le tourisme, l’agriculture, logistique et transport, entre autres.