Speed Does Africa : IShowSpeed traverse 20 pays en 28 jours, escale en Algérie

À 20 ans, IShowSpeed, vidéaste web américain, frappe un grand coup avec son projet le plus ambitieux : le Speed Does Africa Tour. Durant un mois, le phénomène de YouTube et de Twitch va parcourir l’Afrique en direct, mêlant rencontres avec ses fans et immersions culturelles.

Ce voyage s’annonce comme un tournant dans l’histoire du streaming : entre chaos maîtrisé et moments viraux, Speed compte offrir une visibilité inédite au continent africain devant des millions de spectateurs quotidiens.

Prévu pour rassembler des millions de personnes quotidiennement, ce périple dans 20 pays dépasse le cadre du spectacle. C’est une immersion vivante et spontanée qui met en lumière une facette méconnue du voyage à l’étranger, loin des formats classiques de la création de contenu actuelle.

Un voyage à travers 20 pays africains pendant 28 jours

Le projet « Speed Does Africa » s’annonce comme un véritable marathon : IShowSpeed parcourra 20 pays en seulement 28 jours, avec des étapes clés en Égypte, au Kenya, au Nigeria, au Maroc, en Algérie ou encore en Afrique du Sud.

Lors d’un récent live, le créateur de contenu a fait grimper la pression en promettant des contenus « complètement fous » sans pour autant dévoiler ses surprises, déclenchant instantanément une vague sur la toile.

Le coup d’envoi de cette aventure sera donné le 29 décembre 2025 avec des rendez-vous quotidiens dès 13 h 00 sur YouTube et Twitch. Le carnet de voyage de Speed s’étend à 20 pays, notamment : l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Botswana, l’Égypte, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Libéria, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe.

Après « Speed Does America », cap sur l’Afrique

Lors d’un récent live, Speed a prévenu sa communauté : « préparez-vous, car ce qui arrive va être totalement fou. Je préfère garder le secret sur les détails pour vous surprendre, nous revoilà enfin en streaming ».

IShowSpeed vient de boucler son périple « Speed Does America », un marathon de 35 jours à travers 25 États américains. Comme le souligne le site de suivi IShowSpeedTracker.com, il a déjà marqué de son empreinte l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie et l’Océanie, confirmant ainsi son statut de voyageur international.

Fidèle à ses habitudes, Speed entretient le suspense : ni le point de départ exact, ni le calendrier précis des étapes n’ont encore été révélés. Une chose reste pourtant certaine : partout où il posera ses valises, des foules massives de fans sont attendues pour l’accueillir.

