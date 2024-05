Spéculations et ragots sur le retour de Mahrez en équipe d’Algérie

Au moment où on a annoncé son nom dans la liste élargie pour le stage du mois de juin, Riyad Mahrez pourrait finalement pas effectuer son retour en sélection.

Riyad Mahrez fut L’un des grands absents du dernier rassemblement des Verts, ponctué pour le tournoi amical FIFA. Ce n’était pas une mise à l’écart puisque c’était le joueur lui-même qui avait demandé à être dispensé.

Affecté par la sortie précoce de l’équipe d’Algérie du premier tour de la CAN-2023, mais aussi des sévères critiques dont il a fait l’objet pour ne pas avoir donné satisfaction lors du tournoi, Mahrez était dans son droit de demander la dispense. Aussi, il était en réflexion concernant son avenir en sélection.

Il y a quelques semaines, plusieurs médias algériens ont annoncé le retour du capitaine à partir du prochain rassemblement du mois de juin dans la mesure où son nom figure sur la liste. Mais finalement, ce ne serait pas le cas.

Le retour de Mahrez reporté au mois de septembre ?

En effet, et selon les informations qui ont filtré du siège de Dely Brahim, le nom de Riyad Mahrez ne devrait pas figurer dans la liste finale. Et pour cause, il ne devrait pas effectuer son come-back avant de rencontrer le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Si tout se déroule comme prévu, le joueur devrait effectuer son retour à l’occasion du stage du mois de septembre.

Ainsi, les Verts devraient affronter la Guinée et l’Ouganda, respectivement le 6 et le 10 juin prochains, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 sans Mahrez. Reste à savoir si les autres cadres Youcef Belaïli et Islam Slimani vont faire à l’occasion leur retour.

Rappelons que Riyad Mahrez s’est offert son douzième but et sa 14e passe décisive de la saison samedi lors du carton face à Abha (5-1) dans le championnat saoudien.