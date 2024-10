Spéculation sur les produits essentiels : Tebboune ordonne des sanctions sévères

Lors d’une réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures fermes contre les spéculateurs, en particulier ceux opérant dans le secteur des huiles pour véhicules et les produits locaux comme les pommes. Le président a ordonné l’application des sanctions les plus sévères, allant jusqu’à la fermeture immédiate des entreprises impliquées et le retrait de leurs registres de commerce.

Le président Tebboune ordonne des sanctions sévères contre les spéculateurs

Cette décision s’inscrit dans la volonté du gouvernement de lutter contre les pratiques spéculatives qui perturbent le marché et affectent les consommateurs. Les spéculateurs, en augmentant artificiellement les prix ou en créant des pénuries, nuisent à l’économie et aux citoyens. En ciblant spécifiquement les produits de première nécessité comme les huiles de lubrification pour véhicules et les pommes, le président Tebboune montre sa détermination à protéger les secteurs essentiels.

En plus des sanctions financières et judiciaires, la mesure de retrait des registres de commerce vise à dissuader ces pratiques en éliminant les entreprises fautives du marché. Cette politique s’inscrit dans une série d’actions engagées par le gouvernement pour assurer la stabilité des prix et la disponibilité des produits essentiels pour les citoyens.

Le président a réaffirmé que ces décisions visent à instaurer la transparence et la régulation dans les circuits économiques, tout en soulignant que le bien-être des citoyens reste une priorité absolue. En réagissant rapidement face aux dérives spéculatives, l’État cherche à instaurer un climat de confiance et de sécurité pour les consommateurs algériens, tout en assainissant le marché local des pratiques illégales.

