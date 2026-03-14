Spéculation sur les bananes : plus de 10 tonnes saisies à Souk Ahras, 2 suspects arrêtées

Les services de sécurité de la wilaya de Souk Ahras ont mené cette semaine une opération contre la spéculation sur les produits alimentaires. Les éléments de la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers ont procédé à la saisie de plus de 10 tonnes de bananes qui étaient stockées illégalement dans un entrepôt. Deux personnes impliquées dans cette affaire ont été interpellées.

Selon un communiqué des services de la sûreté de la wilaya de Souk Ahras, l’intervention a été réalisée après des informations indiquant l’existence d’un stock important de bananes dissimulé dans un dépôt. Les policiers ont alors organisé une descente inopinée dans l’entrepôt suspecté.

Une opération menée par la police économique

Lors de cette opération, les agents ont découvert une grande quantité de bananes entreposées dans des conditions jugées illégales. Au total, la marchandise saisie est estimée à 102 quintaux et 60 kilogrammes, soit plus de 10 tonnes de fruits.

Les premières investigations ont permis d’établir que ce stock était destiné à la spéculation et à la rétention de marchandises, une pratique illégale sévèrement sanctionnée par la loi en Algérie.

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Selon les éléments de l’enquête, le propriétaire de l’entrepôt se procurait de grandes quantités de bananes auprès de fournisseurs. Cependant, au lieu de les écouler rapidement sur le marché, il les stockait volontairement.

Une tentative de créer une pénurie

L’objectif aurait été de réduire l’offre disponible dans les commerces afin de provoquer une forme de pénurie sur le marché local. Une fois la demande devenue plus forte que l’offre, les produits auraient été remis en vente à des prix plus élevés que leur valeur réelle.

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Cette pratique, qui vise à tirer profit de la hausse artificielle des prix, est considérée comme une forme de spéculation. Elle peut entraîner des perturbations dans l’approvisionnement des marchés et pénaliser directement les consommateurs.

Deux suspects présentés à la justice

Au cours de l’opération, les policiers ont interpellé deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans le stockage illégal de cette marchandise. Les suspects ont été placés en garde à vue afin de poursuivre les investigations.

Après l’achèvement de la procédure judiciaire, les deux individus ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras. Les autorités judiciaires devront désormais examiner les faits et déterminer les suites à donner à cette affaire.

La lutte contre la spéculation renforcée

Ces dernières années, les autorités algériennes ont intensifié les opérations de contrôle contre la spéculation et la rétention de produits de large consommation. Plusieurs opérations similaires ont été menées à travers le pays afin de lutter contre les pratiques qui perturbent les marchés.

Les services de sécurité et les autorités locales multiplient les inspections des entrepôts et des circuits de distribution afin d’empêcher la création de pénuries artificielles et de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

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L’affaire de Souk Ahras s’inscrit ainsi dans le cadre de cette stratégie visant à renforcer la régulation du marché et à sanctionner les pratiques commerciales illégales.