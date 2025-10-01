Spéculation sur le Fiat Doblo Panorama : la justice rend son verdict en appel

La première chambre pénale près la Cour d’Alger a réduit ce mercredi les peines infligées aux quatre accusés incarcérés, poursuivis dans l’affaire de spéculation illégale sur les voitures neuves de fabrication locale de type Fiat Doblo Panorama.

La juridiction a ainsi condamné le principal accusé, propriétaire d’une agence de distribution automobile à Bouira, dénommé S. Othmane, ainsi que son beau-frère D. Chérif, à 5 ans de prison ferme chacun. Le fils du propriétaire de l’agence, S. Samir, a écopé de 4 ans de prison ferme. Quant à un enseignant universitaire et directeur d’un institut de formation professionnelle à Zéralda, détenteur du compte anonyme utilisé pour mettre la voiture en vente sur le site « Ouedkniss », il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis.

Ce verdict est intervenu après l’appel interjeté par les accusés contre le jugement rendu par le tribunal de Bir Mourad Raïs, qui les avait condamnés à 10 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA. Cette affaire remonte à mai 2025, lorsque les services judiciaires ont découvert sur « Ouedkniss » une annonce proposant à la vente une Fiat Doblo au prix exorbitant de 5,05 millions de dinars.

Déclarations contradictoires des accusés

Lors de l’audience, les déclarations des accusés ont oscillé entre dénégations et aveux.

Le principal accusé, S. Othmane, a nié avoir eu connaissance de la mise en vente de la voiture de son fils par son beau-frère D. Chérif. Il a affirmé qu’il a appris l’existence de l’annonce uniquement lors de sa comparution devant le tribunal, quand on lui a présenté les photos du véhicule.

Il a reconnu seulement avoir transporté trois voitures sur un camion depuis Bouira jusqu’au domicile de sa sœur à Staouéli, en raison de travaux dans son atelier. C’était aussi pour protéger les véhicules des clients retardés dans leur réception à l’approche de l’Aïd el-Fitr.

L’enquête a montré que D. Chérif avait avoué aux enquêteurs avoir reçu, le 28 avril 2025, un appel de son oncle S. Othmane. Ce dernier lui demandait de garder trois voitures Fiat Doblo arrivées de l’usine d’Oran, faute de place pour les stocker. Parmi elles se trouvait une voiture immatriculée au nom du fils de son oncle. Il a reconnu avoir photographié ce véhicule et publié l’annonce sur « Ouedkniss » au prix de 5,05 millions de dinars, et avoir reçu deux appels pour l’achat sans qu’aucune transaction n’aboutisse.

Il a aussi affirmé avoir supprimé l’annonce dès la diffusion d’une décision officielle interdisant la vente des Fiat Doblo Panorama, décision relayée par les chaînes de télévision. Concernant le prix fixé, il a indiqué que c’est son oncle Othmane qui lui avait demandé de le proposer, tout en lui promettant une marge de bénéfice en cas de vente.

Un autre accusé, N.I. Mouloud Amine, a admis être le propriétaire du compte « NAITOP » utilisé pour publier l’annonce. Il a déclaré avoir agi à la demande de son beau-frère Chérif, en publiant les photos de la voiture avec son propre numéro de téléphone, tout en confirmant que la voiture appartenait bien à Othmane.

Qu’a dit le principal accusé au juge ?

De son côté, le principal accusé S. Othmane a expliqué qu’il dirigeait l’agence « Grandi Auto », concessionnaire officiel Fiat à Bouira depuis fin 2024. Il a précisé avoir reçu, le 24 mars 2025, un premier lot de six véhicules Doblo Panorama destinés aux clients, dont deux pour ses fils S. Samir et S. Ahmed Nazim, ainsi qu’un véhicule d’exposition. Il a affirmé avoir immédiatement contacté les clients pour la livraison et nié avoir mis en vente la voiture de son fils.

Enfin, il a catégoriquement rejeté toute entente avec Chérif concernant la mise en vente de la voiture de son fils et a nié avoir vu l’annonce en question sur « Ouedkniss ».

